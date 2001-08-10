Турнир по хоккею с мячом прошел в Южно-Сахалинске
Сегодня на катке, расположенном на стадионе "Медик" в Южно-Сахалинске состоялся турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд в честь празднования Нового года и Рождества. На лед вышли воспитанники инструкторов по спорту МБУ "Спортивный город" команды "Южный-41" "Пираньи" и "Метеор", сообщили ТИА "Острова" в администрации города.
В составе команд присутствовали также ветераны спорта и тренеры-общественники, посвятившие большую часть своей жизни развитию дворового спорта. 71-летний Юрий Симаков, с детства занимающийся хоккеем с мячом, несмотря на свой возраст, заставил изрядно побегать своих юных соперников.
- Раньше больше играли в хоккей с мячом, потому что можно было играть в валенках и не нужна была экипировка, которая сейчас используется в хоккее с шайбой, - рассказал Юрий Симаков. - Мы играли дворами, потом я попал в команду "Локомотив" и долгое время в ней играл. Сейчас стараюсь не терять форму и периодически катаюсь на корте на ул.Железнодорожная, 91а.
По итогам встреч бронза досталась команде "Пираньи", серебро у команды "Метеор". Победителем новогоднего турнира стали ребята из команды "Южный-41".
Все участники были отмечены кубками, грамотами, медалями и сладкими призами от организаторов турнира МБУ "Спортивный город".
Ранее на хоккейном корте "Черемушки" также прошли соревнования, приуроченные празднованию Рождества. Участниками рождественского турнира по хоккею с шайбой стали воспитанники инструктора по спорту МБУ "Спортивный город" Валентина Метлякова.
Поделившись на команды юные хоккеисты приняли участие в веселых стартах, где необходимо было на скорость выполнить различные упражнения из хоккейной тренировки - кувырок через голову, ведение шайбы, скоростное катание.
Финальной точкой праздничного мероприятия стал рождественский турнир по хоккею, по завершению которого участники также были отмечены медалями и сладкими призами.
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