«Восток-65» одержал победу над «Спартаком»

«Восток-65» сыграли на своей площадке со «Спартаком». Соперники прилетели в Южно-Сахалинск после осечки в матче против «Спартак-Приморье». Подопечные Захара Пашутина вели 9 очков перед четвёртой четвертью, но проиграли в 18 очков решающую десятиминутку, а с ней и матч – в те же 9 очков.

Равная борьба в матче наблюдалась только в первой половине встречи.

Первые очки в матче набрал новичок «Восток-65» Александр Анисимов, которому отдали передачу на 45 на периметр и Александр был точен. Иван Савельев сумел реализовать два средних броска и «Спартак» вышел вперёд 3:4, после чего уже «Восток-65» взял игру в свои руки и не отпускал её до конца четверти, стабильно держа разницу в 4-6 очков. Так команды и ушли на первый двухминутный перерыв – 18:14. Вторая четверть началась с перестрелки, игра явно пошла в более быстром темпе. В середине четверти гости вышли вперёд благодаря усилиям Александра Варнакова. До конца второй четверти произошло ещё пять смен лидера. У гостей поймал кураж хорошо знакомый сахалинским болельщикам Иван Савельев, который набрал 16 очков в первой половине, а у хозяев хорошо играла вся команда – выделить можно каждого, кто выходил на площадку. Семён Шашков набрал шесть очков подряд, Артём Яковенко – пять. Именно эти серии вновь вывели «Восток-65» вперёд. Завершилась первая половина со счётом 43:39.

История гласит о том, что в этом сезоне у «Восток-65» было много матчей, где команда отпускала инициативу в третьей четверти, и потом приходилось прикладывать героические усилия в погоне за соперником. Но это явно не про наш отчётный матч. В этот раз именно «Восток-65» отлично отыграл третью десятиминутку. К середине четверти хозяевам удалось совершить рывок 15:1 и оторваться от соперника на 18 очков! Девять очков набрал Семён Шашков, восемь - Квамейн Митчелл, ещё пять Александр Гудумак. У гостей игра разладилась, не шли даже простейшие броски из трёхсекундной зоны. 71:54 перед решающей четвертью.

17 очков преимущества «Восток-65», забитый до отказа зал, который болеет против гостей, кураж лидеров хозяев. Игра сделана? Не тут-то было! «Спартак» сумел взять себя в руки и после рывка 16:5 сократил разницу в счёте до двух владений – 76:70! Однако не стоит забывать, что именно в «Восток-65» играет лучший разыгрывающий и легионер Суперлиги декабря (по голосованию rusbasketball) Квамейн Митчелл. После столкновения с Евгением Фидием Квамейн поднялся с паркета и включил режим уничтожения соперника. Два трёхочковых подряд и отличный проход. Митчелл – «Спартак» 8:0 и 84:70 на табло арены «Восток». Этот рывок окончательно подорвал уверенность гостей в своих силах, и довести дело до победы было уже делом техники. В итоге победа команды Эдуарда Сандлера со счётом 88:79. Восьмая победа подряд «Восток-65» в чемпионате. Следующая остановка – Пермь, ответный матч 1/4 Кубка России против «Пармы» (первый матч – победа «Восток-65» 79:69).

«Восток-65» (Южно-Сахалинск) - «Спартак» (Санкт-Петербург) 88:79 (18:14, 25:25, 28:15, 17:25)



«Восток-65»: Митчелл - 25 очков + 3 подбора + 6 передач + 3 перехвата, Гудумак - 20 очков + 9 подборов + 3 передачи + 2 перехвата, Шашков - 15 очков + 4 подбора + 2 передачи, Яковенко - 8 очков + 2 подбора + 2 передачи, Соловьёв - 7 очков + 6 подборов + 1 передача + 1 перехват, Анисимов - 6 очков + 2 передачи, Голяхов - 3 очка + 1 подбор + 1 передача, Грачёв - 2 очка + 1 подбор + 1 передача, Аксёнов - 2 очка + 1 подбор, Тоноян, Ковалёв.



«Спартак»: Савельев - 21 очко + 3 подбора, Варнаков - 18 очков+7 подборов, Пекович - 15 очков + 5 подборов, Фидий - 11 очков + 3 подбора, Александров - 7 очков, Баринов - 5 очков + 4 подборов, Бабушкин - 2 очка + 5 подборов, Хлопонин, Семёнов, Сидоров.

Главный тренер «Восток-65» Эдуард Сандлер: «Я начну с лирического отступления. Встречалась самая атакующая команда Лиги и самая, условно говоря, защищающаяся. Питерский «Спартак» пропускает меньше всего в чемпионате, а мы больше всех забиваем. Поэтому очень было интересно в контексте, чья идея всё-таки победит. Я считаю, нам удалось забить ровно столько, сколько мы хотим. Мы могли бы и больше, просто, как часто бывает, отпустили ситуацию, выпустили молодых. Всё это нормально, нам не нужно ставить какие-то рекорды. Мы забили столько, сколько хотели и как мы хотели. Огромная благодарность ребятам, все установки были выполнены. Мы чётко знали, какую защиту они проповедуют, нам хватило два дня, что бы разобраться. Я повторюсь, все ребята отработали ровно то, что мы от них хотели, абсолютно все. В хорошем настроении отправляемся в Пермь, где будет очень сложно».