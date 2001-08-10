Больше 8 тысяч сахалинцев поучаствовали в мероприятиях «Декады спорта»

Традиционная «Декада спорта» стартовала 25 декабря, а закончилась 8 января. За это время в островном регионе провели десятки мероприятий. Сахалинцы участвовали в массовом спуске Дедов Морозов, снежных и новогодних стартах, а также Первенствах и Чемпионатах области.

Большую часть спортивных мероприятий провели в январе. Островитяне состязались в турнирах по мини-футболу, волейболу, шахматам и теннису. Также в районах работали точки массового катания на коньках.

- Декада спорта пользуется огромной популярностью у сахалинцев. Во всех муниципальных образованиях прошли спортивные состязания. В прошлом году наш регион был вторым по массовости среди Дальневосточных субъектов. Это говорит о том, что сахалинцы выбирают здоровый образ жизни и предпочитают активно проводить время в эти праздничные дни, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

Одним из самых популярных видов спорта в праздники стали лыжные гонки. Соревнования прошли в Анивском, Долинском, Охинском районах и Южно-Сахалинске. А в Томари состоялся Этап кубка области по горнолыжному спорту.

- Только в детском лыжном забеге, который прошел в селе Троицкое, поучаствовало 250 человек. Ребята от 6 до 17 лет соревновались на дистанции в 1 км, а юноши и девушки постарше — 2 км. Эти соревнования также собрали около 500 зрителей, - отметил Леонид Гаранин специалист отдела областного минспорта.

Всего в мероприятиях, приуроченных к «Декаде спорта» на островах, приняли участие больше восьми тысяч сахалинцев, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.