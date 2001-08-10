Сахалинские боксёры почтут память героев, погибших в Афганистане и Чечне

Традиционный открытый турнир по боксу памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне, пройдёт с 11 по 13 января. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Мероприятие состоится в зале спортивной школы Долинска (ул. Сахалинская 8а). На ринг выйдут более 80 боксёров 2000-2009 годов рождения из Шахтёрска, Невельска, Корсакова, Томари, Долинска, Макарова и Южно-Сахалинска. Участники оспорят медали в весовой категории от 26 до 75+ кг.

Торжественное открытие XXIII турнира пройдёт 11 января в 16:00, начало боев в 17:00 часов. 12 января поединки стартуют в 12:00, а 13 числа - в 11:00 часов.