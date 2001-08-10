Сахалинские кикбоксёры сразятся на областных соревнованиях

Чемпионат и первенство островного региона по кикбоксингу пройдут в Южно-Сахалинске с 12 по 13 января. Об этом ТИА «Острова» ообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Схватки будут происходить в спортзале воинской части села Хомутово. Медали турниров оспорят около 100 спортсменов 11 лет и старше. На ринг выйдут представители Томари, Смирных, Охи и областного центра. Участники померятся силами в разделах лайт-контакт и лоу-кик.

Торжественная церемония открытия состоится 13 января в 14:00. 12 января стартуют предварительные бои.

Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, поборются за награды чемпионата и первенства Дальнего Востока, которые пройдут с 31 января по 3 февраля в УТЦ «Восток».