Сахалинскому горнолыжнику присвоено звание мастера спорта России
В канун Нового года министр спорта Российской Федерации П. А. Колобков подписал приказ № 182-нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России». Согласно этому приказу, на Сахалине стало на одного мастера спорта больше. Об этом ТИА "Острвоа" сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Почетное звание присвоено воспитаннику СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Леониду Трясову. В апреле 2018 года он стал обладателем Кубка России в слаломе.
18-летний горнолыжник начала заниматься спортом в 7 лет. Его тренер – Евгений Зарохович. В 2015 году Леонид выиграл юношеское первенство России, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. В том же году выступал на юношеском первенстве мира, а годом позже вновь стал обладателем золотой медали юношеского первенства страны.
В феврале 2017 года сахалинец завоевал золото на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале в Эрзуруме. Есть в его активе и успешные выступления на этапах Кубка России.
В общей сложности, в 2018 году звание мастера спорта России было присвоено 20 сахалинцам: Артему Милешко, Денису Моденову и Софии Тутасовой (плавание), Кириллу Казакову, Леониду Трясову и Александру Михайлову (горнолыжный спорт), Ольге Аверкиной (пулевая стрельба), Андрею Семикрас и Михаилу Тутенько (спорт лиц с ПОДА), Сослану Хохоеву, Ли Ен Чер, Анастасии Парохиной (спортивная борьба), Полине Астаховой и Якову Предко (танцевальный спорт), Валентину Чикунову (тхэквондо), Никите Шимко (киокусинкай), Ольге Авиловой (пауэрлифтинг), Софье Мирошниченко (самбо), Дмитрию Стоян и Анатолию Юн (бокс).
Еще два островных спортсмена официально стали мастерами спорта международного класса: Елена Костенко (сноуборд) и Евгений Мошенин (танцевальный спорт).
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
20:52 6 Января В Южно-Курильск прибыл огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
- 09:01 9 Января Сахалинец задолжал кредитной организации и лишился авто
- 11:52 9 Января По вине пьяного водителя без прав погиб 19-летний сахалинец
- 10:50 9 Января Авария на сахалинской трассе унесла жизни двух человек
13:21 14 Декабря В Сахалинскую область прибыли грузовики на газомоторном топливе для аграрных предприятий
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
13:47 21 Декабря В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Выбор редакции
- 17:10 Вчера Участников игр «Дети Азии» проверят тепловизором
- 14:16 Вчера Сахалинские таможенники стали лучшими на Дальнем Востоке по итогам 2018 года
- 14:08 Вчера Сахалинскому горнолыжнику присвоено звание мастера спорта России
- 12:56 Вчера Две южно-сахалинские семьи, в которых проживают инвалиды, встретили новый год с новым жильем
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?