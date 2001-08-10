Сахалинскому горнолыжнику присвоено звание мастера спорта России

В канун Нового года министр спорта Российской Федерации П. А. Колобков подписал приказ № 182-нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России». Согласно этому приказу, на Сахалине стало на одного мастера спорта больше. Об этом ТИА "Острвоа" сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Почетное звание присвоено воспитаннику СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Леониду Трясову. В апреле 2018 года он стал обладателем Кубка России в слаломе.

18-летний горнолыжник начала заниматься спортом в 7 лет. Его тренер – Евгений Зарохович. В 2015 году Леонид выиграл юношеское первенство России, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. В том же году выступал на юношеском первенстве мира, а годом позже вновь стал обладателем золотой медали юношеского первенства страны.

В феврале 2017 года сахалинец завоевал золото на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале в Эрзуруме. Есть в его активе и успешные выступления на этапах Кубка России.

В общей сложности, в 2018 году звание мастера спорта России было присвоено 20 сахалинцам: Артему Милешко, Денису Моденову и Софии Тутасовой (плавание), Кириллу Казакову, Леониду Трясову и Александру Михайлову (горнолыжный спорт), Ольге Аверкиной (пулевая стрельба), Андрею Семикрас и Михаилу Тутенько (спорт лиц с ПОДА), Сослану Хохоеву, Ли Ен Чер, Анастасии Парохиной (спортивная борьба), Полине Астаховой и Якову Предко (танцевальный спорт), Валентину Чикунову (тхэквондо), Никите Шимко (киокусинкай), Ольге Авиловой (пауэрлифтинг), Софье Мирошниченко (самбо), Дмитрию Стоян и Анатолию Юн (бокс).

Еще два островных спортсмена официально стали мастерами спорта международного класса: Елена Костенко (сноуборд) и Евгений Мошенин (танцевальный спорт).