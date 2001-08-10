Сахалинские спортсмены выявят сильнейшего в лыжных гонках

Чемпионат области по лыжным гонкам пройдёт в Южно-Сахалинске с 12 по 13 января, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На старт лыже-роллерной трассы выйдут более 50 спортсменов из разных районов островного региона. Медали турнира оспорят лыжники 2002 года рождения и старше.

Участники выявят самых быстрых и выносливых в классическом и свободном стилях. Им предстоит преодолеть от 10 до 15 км в зависимости от возрастной категории.

Соревнования пройдут на ул. Венской, 5. Начало в 11:00. Сахалинцев и гостей острова приглашают поболеть за спортсменов.