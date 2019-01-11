Более 20 тысяч человек воспользовались услугами СТК «Горный воздух» на новогодних праздниках
Больше половины посетителей – жители островного региона, около 27% дальневосточников и порядка 20% людей приехали из других регионов России и зарубежных стран. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Приятно провести время на склонах комплекса смогли не только спортсмены, но и все желающие. Организаторы приготовили массу спортивных и развлекательных мероприятий. Так, в дни отдыха состоялся традиционный спуск Дедов Морозов, который сопровождался различными конкурсами и состязаниями. Эстафету праздника переняли юные сахалинцы, совершив «Детский яркий спуск» с горы в карнавальных костюмах. Любители музыки смогли побывать на атмосферном музыкальном вечере «Шёпот звёзд».
Поскольку зима ещё не успела одарить островной регион обильным количеством снега, на сегодняшний день для любителей активного отдыха открыта только трасса Запад. В настоящий момент на склонах работает система искусственногооснежения, ведётся подготовка к I зимним Международным спортивным играм «Дети Азии». В соревнованиях будут задействованы Западная и Спортивная трассы, а также 70-тка.
По словам организаторов, недостаток снега не помешает проведению крупномасштабного события, все склоны будут подготовлены к назначенному времени.
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