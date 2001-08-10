Первым соперником островитян после двухнедельной паузы стала японская команда "Тохоку Фри Блэйдс". Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПСК «Сахалин».

Домашние матчи с "лезвиями", несмотря на разгромный счет, для "Сахалина" не были легкой прогулкой. В этой встрече команду Сергея Вострикова тоже ждало немало испытаний. Открыли счет хозяева уже на пятой минуте игры, при игре в меньшинстве. Каваи и Танака убежали в контратаку "два в один", и последний издевательски забросил "из под ноги". В первом периоде "лезвия" еще не раз организовывали контрвыпады, за которыми не всегда игроки "Сахалина" поспевали.

Проснуться и оправиться после долгого переезда гости смогли лишь во втором отрезке. Вернуться в игру помог гол Дениса Ковалева, которым форвард отметился 27 минуте. После шайбы влетали одна за одной за спину Мичиказу Хаты . Второе взятие ворот оформил Назир Гичибеков, нападающий из круга вбрасывания мощным "щелчком" направил снаряд над щитком голкипера. До ухода на перерыв "Сахалин" увеличил преимущество. Третье звено реализовало большинство. Шайбу на свой счет записал Роман Копиенко, первым на пятаке среагировав на рикошет.

Отсиживаться в обороне в третьем периоде гости не стали, да и хозяева не смогли навязать сильное давление. А тот накал эмоций, что царил на льду, охладил Дмитрий Фахрутдинов. В середине отрезка защитник "с кистей" нанес точный бросок, шайба отскочив от штанги, попала в ворота. Пятая шайба островитян могла залететь в сетку на 55 минуте матча, попади Максим Юшков на сантиметр ниже, но в реальности на пути снаряда встала перекладина.

Повторить результативность домашних матчей с "лезвиями" "Сахалин" все же смог. За полторы минуты до финальной сирены Артем Сурсов исполнил ван-таймер после передачи Дмитрия Самарина, голкипер "лезвий" успел переместиться, но отразить точное попадание в район "девятки" ему было не по силам. При счете 5:1 можно было ставить точку в матче, если бы не курьезный гол, который остался на счету хозяев. За 20 секунд до конца встречи Тимофей Шишканов бросил сразу после вбрасывания, Андрей Стельмах отразил попытку, но шайба, отскочив, отлетела "за шиворот" голкиперу и попала в ворота.

Матч завершился со счетом 2:5. Победа над "лезвиями" позволила островитянам забраться на вторую строчку турнирной таблицы с результатом 47 очков. На первом месте "Деймунг Киллер Вейлс". У корейской команды на 5 очков и одну игру больше.

Следующий матч "Фри Блэйдс" и "Сахалин" проведут 13 января. Начало в 17:30 по сахалинскому времени.

"Тохоку Фри Блэйдс" - "Сахалин" 2:5.

Голы: 1:0 Такана (Каваи, Стефенсон,4:28,-1)

1:1 Ковалев ( Гичибеков, Копиенко, 26:34)

1:2 Гичибеков (Копиенко, Ковалев, 33:02), 1:3 Копиенко ( Столяренко, Алексеев,36:19, +1)

1:4 Фахрутдинов (Логинов, Юшков, 51:31, +1)

1:5 Сурсов ( Самарин, Гичибеков, 58:39)

2:5 Ямамото (Танака, Шишканов, 59:35).