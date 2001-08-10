Сахалинский «летающий лыжник» попал в пятерку лучших на чемпионате России
В Пермском крае, в Чайковском завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В заключительный день соревнований «летающий лыжники» состязались на трамплине К-125, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Пятерку лучших замкнул лидер островной сборной Александр Баженов (126 + 101,5 м; 199,4 балла). На трамплине К-90 сахалинец занял четвертое место.
Мастер спорта международного класса Евгений Климов (Московская область/Пермский край) оформил золотой «дубль». После победы на трамплине К-90, он показал наивысший результат и на большом трамплине. В его активе прыжки на 141,5 и 131,5 метра (272,5 балла).
Второе место у Романа Трофимова из Нижегородской области. Он улетел на 129 и 112 м (210,9 балла). Его земляк Михаил Максимочкин продемонстрировал прыжки на 121 и 118 м (206,6 балла) и получил бронзовую медаль.
Представитель Пермского края Егор Усачев - на четвертом месте.
На 24-м месте – Аркадий Налобин (102,5 + 97 м; 144,4 балла), на 25-м – Максим Колобов (108,5 + 100 м; 136,3 балла).
Не квалифицировались во вторую попытку Денис Веселов (94,5 м; 38-е место) и Никита Лобода (88,5 м; 46-е место).
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