В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап турнира «Золотая шайба»
В областном центре стартовали игры муниципального этапа всероссийского турнира «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова. В ежегодных престижных соревнованиях участвуют 8 хоккейных дружин Южно-Сахалинска в младшей, средней и старшей возрастных категориях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
В борьбу за призы муниципального этапа турнира вступили воспитанники отделения хоккея с шайбой ДЮСШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска и дворца спорта «Кристалл». В первых играх на льду спортивного комплекса «Арена Сити» встретились коллективы средней возрастной группы «Сахалинские акулы» и «Кристалл-2007» и младшей - «Арена Мастер-2008 (2)» и «Кристалл-2008-2009».
В ходе встречи команд «Сахалинские акулы» и «Кристалл-2007», удачливее в голевых моментах оказался коллектив «Кристалла». В первых 2 периодах «кристалловцы» забили по 1 шайбе в створ «акул», а в третьем поставили крест на надежде соперника, поразив ворота еще 3 раза. Итог матча - 5:0.
«Отомстили» за своих старших товарищей юные хоккеисты из команды «Арена Мастер-2008 (2)». С сухим счетом 5:0 воспитанники отделения хоккея с шайбой городской ДЮСШ игровых видов спорта не оставили шансов спортсменам команды «Кристалл-2008-2009».
Следующая игра состоится сегодня, 14 января, в 15:00 в «Арене Сити» (вход с северной стороны). Организаторы приглашают всех любителей хоккея поддержать юных спортсменов и понаблюдать за ходом игр турнира. Вход свободный.
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