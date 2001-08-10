Сахалинка завоевала путёвку в финал летней Спартакиады учащихся России
Сахалинка Ольга Аверкина вошла в десятку сильнейших юниорок страны на лично-командном Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Соревнования проходили среди юниоров и юниорок 1999 года рождения и моложе в городе оружейников – Ижевске. Это был отбор на Первенство Европы, которое пройдёт с 16 по 26 марта этого года в хорватском городе Осиек.
В турнире принимали участие более 330 спортсменов из 40 субъектов РФ, в том числе 4 мастера спорта международного класса, 54 мастера спорта и более 150 кандидатов в мастера спорта. Уровень квалификации стрелков предвещал высокие результаты соревнований. Спортсмены 2001-2002 годов рождения боролись за путевки в финальную часть Спартакиады учащихся России 2019 года.
Честь островного региона отстаивала мастер спорта, воспитанница тренера Геннадия Лаптева - Ольга Аверкина. Девушка выступала в стрельбе из пневматической винтовки стоя. Её основной задачей было завоевать путевку на финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России. Со своей задачей она справилась на «пятерку», досрочно завоевав билет в финал Спартакиады.
В первом старте упражнения ВП-60 (60 выстрелов) она установила новый рекорд Сахалинской области среди юниорок - 621,7 очка, превысив прежнее достижение (которое ей же и принадлежало) на 1 очко. С этим результатом она расположилась на 5-ой строчке турнирной таблицы из 95 участников, постепенно приближаясь к взрослому женскому рекорду сахалинки Екатерины Панковой (623,2 очка) и нормативу мастера спорта международного класса (625,5). Во втором старте более опытные и старшие соперницы не позволили Ольге бороться за медали первенства. С результатом 619,2 очка она заняла 10 место и по сумме двух стартов вошла в десятку сильнейших юниорок страны.
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