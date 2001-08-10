Сахалинские гимнастки заняли третье место на первенстве ДФО
Во Владивостоке состоялось первенство дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Участницами стали больше 200 спортсменок из девяти субъектов округа. Особенностью состязаний стал приезд гимнасток из Бурятии и Забайкалья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Соревнования проходили в двух возрастных группах: девочки 2007-2008 г.р. и юниорки 2004-2006 г.р. У нас проводился отбор на первенство России. Также в рамках мероприятия проходил второй этап спартакиады учащихся России, - сказала судья всероссийской категории Ирина Синицина.
По итогам командного зачета первенства ДФО сборная Сахалинской области заняла третье место. Бронзовыми призерами соревнований стали Николь Исакова, Мария Шеварева, Виктория Филиппова, Алина Абдиллаева, Милана Сиверцева, Эльвира Олифир.
Также третьими стали островные гимнастки (Николь Исакова, Мария Шеварева, Виктория Филиппова, Полина Григорьева, Валерия Промзинова) в рамках второго этапа Спартакиады учащихся России.
Кроме того, в активе сахалинских спортсменок третье место в групповых упражнениях. Бронзовых наград были удостоены Валерия Промзинова, Анастасия Солдаткина, Елизавета Пчелова, Анастасия Ким, Анна Кидакова, Виктория Филиппова.
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