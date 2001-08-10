В Южно-Сахалинске прошли матчи 3 тура «Ночной футбольной лиги»

15 января в Южно-Сахалинске, в СК «Олимпия Парк» состоялись матчи третьего тура турнира «Ночная футбольная лига» (сезон 18/19). Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Футбольном клубе «Сахалин».

Девушки из коллектива «Dance Team 65» своими зажигательными танцами подняли настрой и боевой дух как своей команде, так и другим футболистам играющих команд. Но, к большому сожалению, футболисты «Барса» не смогли отблагодарить девушек из группу поддержки победой, проиграв команде ОГАУ «ФК «Сахалин». До середины первого тайма матч проходил в равной борьбе, затем команды обменялись забитыми мячами, но к концу первой половины встречи «Сахалин» провёл две результативные атаки. В начале второго тайма «Барс» сократил разрыв в счете до минимального, однако, футболисты «Сахалина» не собирались давать шансы сопернику. Итог матча – 7:4, за барсов хет-триком отметился Кирилл Ермолаев, гол на счету Дмитрия Попова, у «Сахалина» оформили по дублю Родион Бозоров и Павел Поздняков, по одному мячу забили Александр Зорин, Сергей Федоров и Александр Шапран.

В это же время на втором поле встречались «Сахалинская Таможня» и «Сахалин-М». Таможенники в первом тайме дали настоящий бой сопернику, однако во второй половине встречи команда не смогла удержать натиск футболистов «Сахалина-М», уступив в итоге 3:9. В этом матче покер оформил Юрий Дементов («Сахалин-М»), дубли на счету Максима Батракова, и Данила Богатых (оба «Сахалин-М») и Никиты Бородина («Сахалинская Таможня»), по голу забили Владислав Мягков («Сахалин-М») и Артем Макаров («Сахалинская Таможня»).

Следующие две команды, вышедшие на поле выяснять, кто тут сильнее, также показали в первом тайме осторожную и равную борьбу. «Pacific Engineering» после первого тайма, благодаря голу Виктора Осипова, минимально вел в счете с командной «Торнадо». Но, как и в предыдущих встречах, большую часть голов обе команды забили во втором тайме. Дмитрий Морозов из «Pacific’a» оформил хет-трик в ворота соперника, а его одноклубники Сергей Шпилевой и Егор Андреев забили по мячу. Футболисты «Торнадо» всё же смогли огорчить вратаря соперника усилиями Максима Михайличенко. Итог матча – 6:1, победу отпраздновали «Pacific Engineering».

В заключительном матче третьего круга «Ночной Футбольной Лиги» встретились МФК «Сахалин» и «Аврора». Зрители СК «Олимпия-Парк» и в этом матче увидели большое обилие голов как со стороны одной команды, так и с другой. Первый тайм команды провели активно, а инициатива переходила из рук в руки. В первые десять минут матча Сергей Пак из МФК «Сахалин» оформил хет-трик, и, казалось, вопрос о победителе уже решён. Однако, на 13 минуте Игорь Куропатко из «Авроры» сократил отставание в счете, а затем его товарищ по команде Кирилл Захаров, благодаря своему хет-трику, вывел свою команду вперёд. Футболистам «Авроры» вести в счёте удалось не долго, соперник к концу первого тайма всё-таки вышел вперед усилиями Константина Барильченко и Павла Кузнецова. А во втором тайме МФК «Сахалин» оформил разгром благодаря еще одному хет-трику – на этот раз Сергея Дубова, и голам Павла Токарика, Алексея Куденкова, и Константина Барильченко, оформившего дубль в матче.

Следующий тур «Ночной Футбольной Лиги» будет сыгран 17 января, приглашаем всех любителей футбола в СК «Олимпия-Парк», чтобы поддержать свои любимые команды.

Расписание матчей на 17 января.

20:30 – ПСК «Сахалин» - «Авангард».

20:30 – «Металлист» - «ЭНЛО».

21:30 – «Старые Барсуки» - «Сахалинская Энергия»

21:30 – «Анива» - «Сахалинская Таможня»

Более подробная информация доступны на официальном сайте ОГАУ «ФК «Сахалин» (огау-сахалин.рф).