Волейболисты не старше 14 лет определят победителей первенства области

С 21 по 25 января в Южно-Сахалинске пройдет первенство Сахалинской области по волейболу среди мальчиков и девочек 2005-2006 года рождения. Увидеть игры лучших детских команд островного региона можно будет в волейбольном центре «Сахалин» (ул. Горького, 7/3).

- Мы ожидаем, что в первенстве примут участие не менее 15 команд из Корсакова, Охи, Тымовска, Углегорска, Холмска и Южно-Сахалинска. В турнир девочек уже записалось 9 команд, а в турнир мальчиков – 6, - рассказала педагог-организатор ГБУ «СШ по волейболу» Екатерина Баскова.

21 января в 10:00 состоится заседание судейской коллегии, на котором будут утверждены списки участников и формула проведения первенства. На 11:00 запланирован парад открытия, сразу же после которого начнутся игры юных волейболистов.

Вход для зрителей свободный.