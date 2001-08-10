Сахалинские самбисты взяли 12 медалей на дальневосточном турнире

Сахалинские самбисты завоевали 12 наград на турнире среди городов Дальнего Востока, посвященном памяти Героя Советского Союза Николая Вилкова. Престижные межрегиональные соревнования проходили в Советской Гавани Хабаровского края. В них приняли участие более 150 юношей и девушек 2006-2009 годов рождения из 12 городов Дальневосточного федерального округа. Островной регион представляли воспитанники спортклуба «Дзюдокан» из Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Юные самбисты показали отличные результаты. Медаль высшей пробы среди участников 2006-2007 годов рождения взял Илья Резников (38 кг). Бронзу взяли Дмитрий Акатов (35 кг), Егор Ролин (44 кг) и Анастасия Шумилина (51 кг).

В противоборстве между спортсменами 2008-2009 годов рождения победу одержали Максим Пивоварчик (26 кг) и Ярослав Ещиганов (34 кг). Серебряными призёрами стали Артем Гавриков (26 кг) и Ульяна Агапова (29 кг), а почётное третье место заняли Дмитрий Сон (26 кг), Глеб Юн (29 кг), Виктория Анисимова (34 кг) и Артем Шумилин (50 кг).

Кроме того, Илье Резникову вручили специальную награду «За волю к победе!», а Никита Марьиных получил «Приз зрительских симпатий».