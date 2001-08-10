Сахалинский лыжник выиграл этап Кубка России
В Чайковском прошел VI этап Кубка России 2018-2019 года по прыжкам на лыжах с трамплина. На трамплинном комплексе «Снежинка» состязались 64 «летающих лыжника».
Первое место на трамплине К-90 занял мастер спорта из Южно-Сахалинска Александр Баженов. Ему удались прыжки на 99 и 93,5 метра. Золотую медаль островитянину принес результат 231,1 балла. Второй призер – Ильмир Хазетдинов из Башкортостана (223,7 балла), третий – Михаил Назаров из Московской области (215,5 балла).
Девятое место занял сахалинец Максим Колобов (92,5 + 83,5 м; 204,2 балла). На 14-м месте – Никита Лобода (85,5 + 84,5 м; 185,1 балла), на 15-м – Денис Веселов (87 + 84,5 м; 183,3 балла), на 23-м – Аркадий Налобин (81,5 + 79 м; 167,8 балла).
Не квалифицировались во вторую попытку Артем Мясников (71,5; 67,4 балла, 39-е место), Даниил Красковский (61 м; 38,6 балла; 52-е место).
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