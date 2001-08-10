На медали первенства области по волейболу претендуют 15 сахалинских команд
В Южно-Сахалинске началось первенство Сахалинской области по волейболу среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Победители и призеры турнира станут известны 25 января. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На церемонии открытия участников приветствовала специалист министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Юлия Святая.
- Поздравляю вас с открытием соревнований! По итогам первенства будет сформирована сборная области для участия зональном турнире первенства России, в которую будут включены все сильнейшие игроки. Я желаю вам хорошей игры и побед! – сказала она.
- Этим турниром мы открываем череду первенств. После этого пройдут состязания среди юношей и девушек 2003-2004 г.р., а также мальчиков и девочек 2007-2008 г.р., - добавил заместитель председателя РОО «Сахалинская федерация волейбола» Сергей Кирсанов.
На медали турнира претендуют 15 команд из Корсакова, Охи, Тымовска, Углегорска, Холмска и Южно-Сахалинска. В юношеское первенство заявилось шесть команд, у девушек – девять участников.
- Юноши сыграют по круговой системе, а у девушек схема двухступенчатая. Сначала – игры в подгруппах, затем полуфиналы и матчи за первое и третье место, - сказал Сергей Кирсанов.
Сразу же после парада открытия начались матчи. Игры проходят в спортивном комплексе ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). 22 января матчи начнутся в 12:00. Болельщиков приглашают понаблюдать за баталиями сильнейших волейбольных команд островного региона. Вход свободный.
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