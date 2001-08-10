Определились финалисты муниципального этапа турнира «Золотая шайба»

В минувшие выходные на льду «Арены сити» прошли полуфинальные игры муниципального этапа всероссийского турнира "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова. В борьбу за призы муниципального этапа турнира борятся 8 команд - воспитанники отделения хоккея с шайбой ДЮСШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска и дворца спорта «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.

За выход в финал сразились команды средней возрастной группы «Сахалинские акулы» и «Кристалл-2006» и младшей - «Арена Мастер-2008» и «Кристалл-2008-2009».

Хоккеисты «Кристалла-2006» оказались на голову выше своих соперников и со счетом 5:0 одолели «Сахалинских акул», получив путевку в финал, где встретятся со своими товарищами из команды «Кристалл — 2007».

Игра между хоккейными дружинами «Арена Мастер-2008» и «Кристалл-2008-2009» превзошла все ожидания зрителей. Воспитанники тренера по хоккею ДЮСШ игровых видов спорта Льва Куземченко провели «сухую» серию в своей подгруппе и завершили ее победой над ребятами из «Кристалла-2008-2009» с разгромным счетом 23:0.

- Я хоккеем занимаюсь с 3 лет, - рассказал нападающий команды «Арена Мастер — 2008» 10-летний Матвей Халиулов. - Помню, как я начинал кататься на коньках еще опираясь на стульчик, а сегодня забросил 7 или 8 шайб. Конечно сложно заниматься хоккеем, нужно все время тренироваться и быть в хорошей физической форме, но я очень люблю хоккей и надеюсь стать профессиональным спортсменом.

Финальные игры пройдут 23-24 января в дворце спорта «Кристалл» и комплексе «Арена сити». Организаторы приглашают всех любителей хоккея на заключительные игры муниципального этапа. Вход свободный.

Награждение победителей и призеров пройдет 24 января в 16:00 после финальной игры младшей группы «Арена Мастер-2008» и «Арена Мастер-2008 (2)». Начало матча в 15:00.