Эстафета огня первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Тымовском прошла в формате десятичасового марафона

Больше 200 километров пришлось преодолеть участникам эстафеты огня первых зимних игр «Дети Азии» в Тымовском. Этап путешествия символа игр по району превратился в практически десятичасовой забег, в котором приняли участие 16 факелоносцев.

Они посетили не только райцентр, но и шесть крупнейших тымовских сел — Арги-Паги, Адо-Тымово, Молодежное, Воскресеновское, Кировское, Ясное. В каждом из населенных пунктов участников эстафеты ждала теплая встреча от жителей, а кое-где даже традиционные «хлебосольные» караваи и небольшие презенты, сделанные маленькими жителями сел, сообщили ТИА «Острова» в дирекции игр.

— Мы принимаем эстафету огня первых зимних спортивных игр «Дети Азии», сегодня он пройдет по всем крупным селам района, жители которых ждут это радостное событие. Желаю, чтобы в каждом сердце этот огонь оставил частичку тепла, энергии и веру в собственные силы. С праздником, друзья! — открыл забег на центральной площади Тымовского и.о. мэра района Сергей Лазарев.

Идею посетить все крупнейшие населенные пункты района в администрации объяснили достаточно просто — чтобы к символу грядущего спортивного события смогли прикоснуться как можно больше тымовчан. Для Сахалина это событие, которое продлится примерно полгода, а в Тымовском — всего один день, поэтому из него нужно выжать максимум. Кроме того, в каждом селе, рассказали в мэрии, выбирали собственного факелоносца — где-то это был общий сход, где-то — заочное голосование или доверие однозначному авторитету или выдвигали несколько кандидатур, из которых районный оргкомитет выбирал самых достойных.

— Я спортсмен-общественник: и лыжник, и волейболист, и футболист, с детишками занимаюсь, так сюда и попал. Для меня большая честь принять участие в эстафете — тем более, что мне предстоит бежать по территории родного села, — объясняет факелогосец Александр Белобратов. — Подобное бывает раз в жизни, так что я считаю, что мне повезло.

В результате забег получился на самом деле народным — особенно прибытию кортежа машин «Детей Азии» радовались юные жители района, не избалованные подобными событиями. Один раз участникам эстафеты пришлось совершить и незапланированную остановку — для фото с жителями Зонального, которые специально вышли на маршрут кавалькады бегунов.

Завершился тымовский этап традиционной передачей символов грядущих игр району — факел «Детей Азии» продолжит свое путешествие по малым и большим селам, в каждом из которых проведет примерно неделю, «чтобы каждый мог почувствовать приближающееся событие и прикоснуться к нему». В качестве ответного презента хранители огня получили от и.о. мэра Тыморвского футболки с символикой района и предложение еще раз посетить Тымовское.

Следующей остановкой факела первых зимних спортивных игр «Дети Азии» станет Александровск-Сахалинский. Этап эстафеты пламени грядущего состязания пронесут по улицам первой столицы Сахалина 23 января.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.