Свыше 150 борцов приняли участие в чемпионате и первенстве области
В Южно-Сахалинске состоялись чемпионат и первенство островного региона по вольной борьбе. Участниками состязаний стали свыше 150 спортсменов из десяти районов области. Организатором выступила Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Я желаю вам показать все, чему вы научились на тренировках. Боритесь и побеждайте! – напутствовал участников президент Федерации спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов Михаил Строков.
Состязания прошли в двухдневном формате. В первый день на ковер вышли юноши и девушки 2004-2006 г.р., а во второй чемпионов области определили мужчины.
Елена Ганнова из Поронайска начала первенство с победы. Она занимается борьбой почти четыре года и уже выступала во Владивостоке на первенстве ДФО.
- Мне сначала показалось, что будет сложно, но сумела приспособиться к сопернице и победить, - сказала она после первой схватки.
Однако мечты о медалях дальневосточного уровня придется отложить до следующего раза. Победительницей состязаний ей стать не удалось.
На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись (в порядке весовых категорий): Виктория Морозова (Невельск), Яна Кочанова (Тымовск), Евгения Дудецкая (Корсаков), Оксана Марченко (Поронайск), Валерия Лейком (Невельск), Татьяна Сахно (Корсаков), Галина Снеговская (Тымовск), Александра Вардзер (Анива), Анастасия Син (Поронайск), София Салтымакова (Корсаков), Анна Боева (Анива).
Награждение девушек провела мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира Евгения Кельмяшкина. По словам титулованной спортсменки, она увидела у некоторых участниц перспективу достижения высоких результатов.
- Правда, для этого им нужно много тренироваться, - добавила Евгения Анатольевна.
О необходимости кропотливой работы говорил и Вячеслав Нефедов из Шахтерска, который воспитал уже не одно поколение спортсменов.
- У нас сейчас занимаются 40 ребят. Сюда мы привезли пять юношей и девушку. Надеемся на медали, думаем, что хотя бы двое станут победителями. Конечно, это поколение сильнее предыдущих. Борьба же не стоит на месте, она развивается, стала быстрее, мобильнее, идет движение вверх, - говорит тренер.
Увы, но его планы сбылись только наполовину. Если Даниил Федоров стал победителем первенства, то Даниил Аржанов проиграл в финале в своей весовой категории.
- Нужно много тренироваться, не пропускать занятия, слушать тренера. Мы занимаемся каждый день с понедельника по пятницу по 2-2,5 часа, - перечислил слагаемые успеха победитель первенства области в весе до 44 кг Даниил Федоров.
Вместе с ним поздравления с победой принимали Руслан Маклаков (Южно-Сахалинск), Заур Зулфугаров (Корсаков), Махмасаид Азизов (Южно-Сахалинск), Эламан Мамасадыгов (Южно-Сахалинск), Алексей Пронин (Южно-Сахалинск), Абдурахмон Нематов (Поронайск), Кирилл Кельмяшкин (Южно-Сахалинск), Никита Коваленко (Поронайск), Владимир Смирнов (Южно-Сахалинск), Тен Су Иль (Невельск), Илья Мураткин (Южно-Сахалинск).
Во второй день боролись мужчины. Среди них были мастера спорта, победители и призеры соревнований не только дальневосточного, но и всероссийского уровня. Поэтому схватки были напряженными, и зрители остались довольными увиденным.
Довольными остались и обладатели золотых медалей. Ими стали Ангыр Кыргыс (Анива), Руслан Айтибаев (Анива), Владимир Буянтуев (Южно-Сахалинск), Хамзат Хамидов (Корсаков), Александр Шеварев (Южно-Сахалинск), Азамат Бизиков (Южно-Сахалинск), Руслан Ярочкин (Долинск), Арсен Тегетаев (Южно-Сахалинск).
- По итогам соревнований будет сформирована сборная команда области для участия в чемпионате и первенстве ДФО. Первенство Дальнего Востока среди юношей и девушек пройдет в первой половине февраля во Владивостоке, а чемпионат доверено провести Нерюнгри. Он запланирован на начало марта, - подвел итог старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
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