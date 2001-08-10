Первыми в «Хоккей в валенках» начали играть южносахалицы

От островной столицы на предварительный городской этап заявилось десять команд, которые по итогам группового этапа и игр плей-офф определят команду - участника межмуниципального Суперкубка «Хоккей в валенках», сообщили ТИА «Острова» в оргкомитете проекта «Спорт против подворотни».

На церемонии открытия теплыми словами поддержки и благодарности за сохранение семейных ценностей участников приветствовали автор проекта Андрей Хапочкин, замминистр спорта Егор Умнов, председатель постоянного комитета по социальной политики областной Думы Виталий Гомилевский, директор городского парка Виктор Колюжный, координатор проекта «Здоровое будущее» Ольга Викулова и посол ГТО в Сахалинской области, спортивный тележурналист Игорь Антипов. Примечательно, что от имени всего островного движения детсадовского семейного спортивного движения Игорю Антипову под аплодисменты команд была вручена Почетная Грамота проекта.

- Предварительно общее количество команд, которые примут участие в этих добрых и веселых соревнованиях, около тридцати, - рассказал Андрей Хапочкин. - Подали заявки команды из Южно-Сахалинска, Анивского и Корсаковского районов, заинтересовались смирныховцы, ждем долинцев. Проект развивается, поэтому мы просим поддержки у всех районов, чтобы охватить всех желающих играть. Силами 4-5 человек это уже невозможно.

Первыми на отличную площадку, подготовленную специалистами городского парка вышли команды группы «А» - «Огонек» и «Белоснежка». Автором первого гола нового детсадовского хоккея стала Галина Сизова, отметившаяся точным броском в середине «маминого периода». Символично, что этот мамин гол и стал победным - 1:0, «Огонек» одерживает первую победу в сезоне.

- Пока мы еще в силу не сыгранности не смогли сравнять счёт. Но бились в «папином» периоде! У нас было больше моментов, чем у соперников, но реализовать не получилось, - с сожалением отметил нападающий «Белоснежки» Филипп Гладун.

Во втором матче группы «А» команды «Журавленок» и «Светлячок» выдали самый результативный матч первого тура. Уже через десять секунд после стартового свистка первый «малышовский» гол в новом сезоне записала на свой счет «журавленок» Ксюша Костенко. А за две секунды до первого перерыва маленький Захар Васильев удваивает преимущество подопечных Жанны Квятковской.

Уже через пять минут счет игры был равным (2:2), точными бросками за «Светлячок» отличились мамы - Екатерина Волосович и Ольга Козлова!

К сожалению, для «светлячков» продолжить равную игру с друзьями-соперниками не получилось: в «папином» периоде хет-трик Владимира Костенко и точный бросок Антона Анисимова трансформировали результат матча практически в разгромный, а гол престижа Александра Волосовича за секунду до финального свистка уже ничего не изменил - 6:3, боевая победа «Журавленка».

В группе «В» чемпионы областного центра и финалисты первого розыгрыша Суперкубка «Хоккей в валенках» - команда «Жемчужина», благодаря голам маленького Данилы Красноухова и мамы Ирины Шушуновой, с трудом переиграла «Сказку», счет игры - 2:0.

Заключительная игра первого тура между «Солнышком» и «Дюймовочкой» стал настоящим мастер-классом от Марии Дробот. Уже через минуту и пятнадцать секунд, как всеми любимый арбитр Павел Рыжиков дал свисток к началу «маминого» периода, Мария трижды заставляет соперниц вынимать мячик из сетки ворот, а к исходу отведенной мамам пятиминутки записала в свой актив гекса-трик (6 забитых голов)! В «папином» периоде единственный гол в актив «Дюймовочки» записал Дмитрий Ануфриев - 6:1, «Солнышко» снова подтверждает звание одного из главных фаворитов соревнований.

В прошлом сезоне лучшей в «Хоккее в валенках» в областном центре впервые стала команда «Жемчужины», которая в финале в серии штрафных бросков выиграла у многократного чемпиона Лиги команды «Полянка» (5:4). А в первом розыгрыше областного Суперкубка «Хоккей в Валенках» приняли участие чемпионаты Южно-Сахалинске, Анивского, Долинского и Корсаковского районов; в финальном матче команда «Гагаринцы» из Анивы со счетом 4:1 переиграла южносахалинскую «Жемчужину».

В эти выходные «Хоккей в валенках» стартует в Корсаковском и Анивском районах.

Соревнования проводятся при поддержке МБУ "Спортивный город", департаментов образования и спорта г. Южно-Сахалинск, регионального отделения "Союза воспитателей России", ОГАУ ФК "Сахалин", городского парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина, районных администраций и регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Матчи второго тура южносахалинского этапа соревнований состоятся в субботу, 26 января, в городском парке. Начало игр - в 13.00.