Первые в сезоне снежные беговелогонки прошли в Южно-Сахалинске

В южно-сахалинском парке прошли первые в сезоне снежные беговелогонки. Об этом ТИА «Острова» сообщили «Школе уличного спорта».

На старты вышли самые маленькие спортсмены острова в возрасте от 1 до 5 лет из Южно-Сахалинска и Корсакова. Традиционно соревнования проводились по международным правилам Strider Racing, с квалификационными заездами, полуфиналами и финальными заездами в каждой возрастной категории. Трасса - горка на озере Верхнее городского парка им.Ю.А.Гагарина, достаточно жесткая и потому скоростная. Тем не менее, будущие экстремалы очень уверенно и быстро стартовали группами и показывали неплохую технику катания на беговелах с лыжами.

- Самое главное в этих стартах для нас – морально подготовить именно младшие группы детей в возрасте 2-3 года. В наших четырех-пятилетних гонщиках мы уверены, за год работы беговелошколы Strider School Sakhalin успели провести несколько соревнований, в том числе дальневосточного уровня. А вот малышне предстоит наработать технику катания именно на беговелах с лыжами, она, кстати, будет полезной и при дальнейших спортивных увлечениях детей, от лыж до велосипедов, - признается главный судья соревнований Максим Чусовитин.

Впрочем, стабильными оказались результаты не только в категориях 4+ и 5+, но и в заездах трехлетних экстремалов: Даниил Карагодин традиционно уехал вперед всех, участник выездных гонок во Владивостоке Артем Колесов в новой для себя категории 3+ пропустил вперед Майю Лукьянец из Корсакова, заняв третье место. У четырехлетних детей картина предсказуема для всех, кто следит за успехами сахалинских беговелогонщиков: на первом месте Матвей Алехин, второе у Тимофея Титова, третий Тихон Олейник. В категории 5+ чемпионом стал Александр Добровольский, второе место у Никиты Волосовича, третий Артем Зарохович. А в возрастной группе 2+ новые имена на пьедестале: Максим Че, Артем Ананьев и Артем Простов заняли соответственно, 1, 2 и 3 места.

- Мы не зря каждый раз анонсируем имена наших призеров, пусть даже старшим всего 5 лет, - делится руководитель проекта «Школа уличного спорта» Иван Бутаков. Уже сейчас есть возможность выделять среди беговелогонщиков детей, склонных к определенным экстремальным видам спорта и далее системно работать с ними. Так, мы успешно запустили одну из первых секций BMX-kids в стране как раз на базе беговелошколы Strider school Sakhalin. А кроме этого, уже видно, кто из детей может стать звездой даунхилла или любителей кросс-кантрийных гонок, кто будет представлять остров в сноубординге или лыжах. Так что об этих детях мы еще услышим через несколько лет. И, конечно, в погоне за будущим сахалинского экстремального спорта не забываем про беговелодвижение и уже начинаем подготовку к мартовским гонкам, на которые заявляются участники из Приморья и Хабаровского края.