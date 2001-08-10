Организаторы и волонтеры «Детей Азии» прорепетировали один из дней игр

Десятки молодых людей с чемоданами в руках, брендированные автобусы, волонтеры и слова приветствия на разных языках – необычная атмосфера для аэропорта Южно-Сахалинска. Репетиция одного из дней международных игр «Дети Азии» прошла масштабно. В воздушной гавани островного региона работали 130 волонтеров. Об Этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции игр.

Главная цель организаторов игр – проработать все детали встречи, доставки, а также размещения гостей международного события. В аэропорту делегации приветствуют волонтеры атташе. Они же будут сопровождать участников на всех площадках игр. Елизавета Макарова одна из добровльцев. Сахалинка курирует делегацию из Японии.

- Я учила японский язык, и тут подвернулась такая возможность получить языковую практику. Да и стать частью такого масштабного мероприятия очень интересно. Совсем скоро старт, и мы волнуемся, но я думаю все получится. Я уже продумала маршрут для своей делегации. Мы отправимся в музеи - делится волонтер.

После встречи гостей волонтерам необходимо отправить делегации к местам размещения. Однако все не так просто. Организаторы подготовили много внештатных ситуаций, чтобы посмотреть, как будут действовать волонтеры и диспетчерские службы. Например, «участники» потеряют багаж, по дороге сломается транспорт, а одна команда окажется не учтенной. На каждом участке также дежурят специалисты, которые фиксируют время выполнения задачи.

- По сценарию у нас прибывают международные и внутренние рейсы. Прилетают четыре делегации. И это не просто придумано. В один из дней у нас действительно прибудет несколько команд. Они очень многочисленные, поэтому это будет самый сложный день. Сейчас нам важно выявить ошибки и недочеты, чтобы их исправить и не допустить во время проведения игр, - рассказал специалист дирекции игр «Дети Азии» Максим Иванов.

Один день игр репетируют не только волонтеры, но и различные службы. Это представители транспортных компаний, а также правоохранительных органов.

- Также у нас сегодня запланирован прогон симуляции проведения соревнований, где будет участвовать обслуживающий персонал, медицинские службы, опять-таки безопасность. Практически на 80% так, как будет на играх, - подчеркнул руководитель дирекции игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

Для репетиции выбрали сложные логистические объекты – это Трамплинный комплекс и гора Парковая. Подобные тесты проводили и перед играми в Якутии. Однако там репетиции устраивали по отдельным сегментам. На Сахалине же впервые попробовали организовать симуляцию полного дня игр. Все выявленные ошибки позже разберут на организационном комитете игр.

- Наша задача максимально качественно провести игры. Сегодня практически уже готовы все спортивные объекты, места проживания и питания, поэтому мы находимся в стартовом ожидании, - озвучил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

Напомним, Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие около 1300 спортсменов из 20 стран, а также 1000 волонтеров и 600 судей. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.