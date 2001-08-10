Около 250 пловцов вышли на старт первенства Сахалинской области

В Южно-Сахалинске началось первенство Сахалинской области по плаванию. Соревнования в муниципальном бассейне продлятся три дня.

Состязания стали масштабными по количеству участников. В стартовые протоколы внесены фамилии 234 пловцов из Корсакова, Охи, пгт. Ноглики, Холмска и островной столицы. Об этом ТИА «Острова».

- Эти соревнования ведут свою историю с 1970 года, когда впервые состоялось первенство островного региона, - рассказывает президент Сахалинской областной федерации плавания Владимир Винокуренков.

Получается, что нынешние состязания юбилейные, 50-е в истории. На них будут разыграны 108 комплектов медалей в плавании вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине. Дистанции – от 50 до 1500 метров.

- Участники соревнуются в нескольких возрастных группах: юниоры 2001-2002 годов рождения, юниорки 2002-2004 г.р., старшие юноши 2003-2004, старшие девушки 2005-2006, младшие юноши 2005-2006, и младшие девушки 2007-2008 г.р., - продолжает Владимир Денисович.

За заплывами внимательно следят не только судьи-хронометристы, но и тренеры сборной команды Сахалинской области. Дело в том, что старты являются отборочными. По итогам первенства будет сформирована сборная команда островного региона.

Тем, кто попадет в сборную, предстоит проявить себя на нескольких престижных соревнованиях. Это – чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, Спартакиада учащихся России и всероссийские состязания «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге.

Но это – дело будущего. А пока пловцы стремятся показать максимально возможный результат на первенстве области. Увидеть заплывы с участием сильнейших пловцов Сахалина можно в городском бассейне (пр. Коммунистический, 3).