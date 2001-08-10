Шахматисты Поронайского района определили победителей

Шахматисты Поронайского района активно начали 2019 год. Они приняли участие в нескольких турнирах

Во-первых, завершился чемпионат Поронайского городского округа. Мат соперникам пытались поставить 13 участников, сыгравших друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами).

Пальму шахматного первенства завоевал Павел Лозовский, набравший 23 очка из 24 возможных. Он выиграл 23 партии, проиграв лишь одну (Александру Храпову).

Александр Храпов, в свою очередь, сделал одну «незапланированную» ничью, что отодвинуло его на второе место. Прошлогодний чемпион в этот раз набрал 22,5 очка. Отличный результат, но, как оказалось, для успеха его недостаточно.

Третий призер – Николай Пуликов. Бронзовый результат принесли ему 19 набранных очков.

Среди юношей наиболее отличились Игнат Степанов, Ярослав Потемкин и Артем Дягшов.

Во-вторых, состоялось первенство ДЮСШ по молниеносной игре (блиц). Здесь также отличились Игнат Степанов (первое место) и Ярослав Потемкин (второе). А третьим призером стал Андрей Магаляс. Их наградили грамотами и сладкими призами.

В-третьих, прошел турнир на призы предпринимателя Каурбека Джусоева. В старшей возрастной группе лауреатами стали Александр Храпов, Павел Лозовский и Николай Пуликов. А в младшей своей игрой заслужили награды Степан Игнатов, Ярослав Потемкин и Андрей Магаляс.

К слову, это еще не все позитивные новости поронайских шахматистов. Городские власти пообещали им новое помещение для шахматного клуба, который сможет принимать большее количество участников и зрителей. А в феврале любители дебютов и эндшпилей смогут принять участие в городском турнире для всех желающих.