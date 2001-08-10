Новый биатлонный комплекс на юге Сахалина принимает первые крупные соревнования

Дальневосточное первенство по биатлону стартовало в Южно-Сахалинске. В нем участвуют около 50 спортсменов из 4 российских регионов в возрасте от 15 до 19 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Как отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, спортивный комплекс «Триумф», где проводятся состязания, - единственное подобное сооружение на Дальнем Востоке.

- Впервые за долгие годы биатлон - популярный в России вид спорта - стал доступен для жителей и гостей островного региона. Пользоваться спортивным объектом смогут не только профессионалы, но и все любители спорта. Новый биатлонный центр отвечает международным стандартам, здесь можно не только тренироваться, но и проводить соревнования самого высокого уровня, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Спортивный комплекс «Триумф» включает в себя современное стрельбище на 30 мишенных установок, штрафной круг, стадион и лыжные трассы, общей протяженностью 14 километров. Специально для нового объекта закупили спортивное огнестрельное оружие отечественного производства, которое используют участники сегодняшних соревнований.

Дальневосточный этап первенства по биатлону продлится четыре дня. Спортсменам предстоит преодолеть различные дистанции от 4,5 до 12,5 километров (спринт и гонка). Конкуренцию островным биатлонистам составили представители Якутии, Магаданской области и Камчатского края.

Лидерами спринтерской гонки первого дня стали Даниил Агеев, Александр Обедин и Фёдор Булах. Все они представляют сборную Камчатки. Сахалинец Илья Нефёдов финишировал шестым. Член камчатской сборной Даниил Агеев отметил достоинства нового биатлонного центра Сахалина.

- Достаточно хороший круг, трасса превосходная! Бывает, попадаются камешки, но это ничего, просто мало снега. Гонка очень понравилась, сегодня у меня лучший результат в карьере! – сказал спортсмен.

Победители соревнований, которых принимает островной регион, отправятся на Всероссийское первенство. Следующие старты на трассах нового биатлонного комплекса пройдут в феврале текущего года, в рамках проведения I зимних спортивных игр «Дети Азии».

Международное событие впервые состоится в областном центре с 8 по 17 февраля. Его участники - представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей и 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей в 8 видах спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.