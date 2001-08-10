В Южно-Сахалинске наградили победителей муниципального этапа турнира «Золотая шайба»

На ледовой площадке «Арены сити» состоялись финальные игры муниципального этапа всероссийского турнира "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова. Напомним, что за призы муниципального этапа турнира в трех возрастных категориях боролись 8 хоккейных команд Южно-Сахалинска - воспитанники отделения хоккея с шайбой ДЮСШ игровых видов спорта и дворца спорта «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта.

За звание сильнейшего и путевку на областной этап турнира сразились команды средней возрастной группы «Кристалл — 2007» и «Кристалл-2006» и младшей - «Арена Мастер-2008» и «Арена Мастер-2009».

Хоккеисты «Кристалла-2006» в финальной встрече показали более результативную игру и одолели своих младших товарищей из «Кристалла-2007» со счетом 4-2.

В матче среди юных хоккеистов «Арена Мастер-2008» и «Арена Мастер-2009» сенсации также не случилось. Более опытные «ареновцы-2008» все три периода держали шайбу в зоне соперника и стабильно увеличивали счет в свою пользу. Лишь на последних минутах ребятам из команды «Арена Мастер 2009» удалось размочить счет и забросить шайбу престижа. Итог финала младшей возрастной категории — 15-1 в пользу команды «Арена Мастер-2008».

- Сегодня играли две мои команды, - рассказал тренер-преподаватель отделения хоккея ДЮСШ игровых видов спорта Лев Куземченко. - Ребята играли достойно, хоть и была разница в возрасте, но это даже к лучшему — пусть привыкают к сильной конкуренции. В планах подготовка к областным соревнованиям, а также к всероссийским, которые пройдут в мае в Москве. В прошлом году мы заняли второе место, с командой проведена «работа над ошибками» и надеемся на победу.

На торжественной церемонии награждения с приветственным словом к участникам соревнований обратились президент Федерации хоккея Сахалинской области, депутат Сахалинской областной Думы Юрий Цой и директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина.

Победители и призеры муниципального этапа всероссийского турнира были отмечены грамотами, медалями и кубками.

Что победители своих возрастных групп представят Южно-Сахалинск на областном этапе турнира, который стартует в феврале.