Эстафета огня «Детей Азии» добралась до Макарова
Пламя первых зимних Медународных спортивных игр «Дети Азии» пронесли по улицам Макарова. В эстафете символа предстоящих спортивных состязаний по улицам города здесь приняли всего 10 факелоносцев: молодые спортсмены, тренеры, ветераны спорта. Особенно серьезно в забеге оказались представлены хоккей и лыжные гонки — этими дисциплинами в Макарове активно занимаются и гордятся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции игр.
— Мы говорим «Добро пожаловать!» эстафете огня. Честь провести ее доверена лучшим спортсменам муниципального образования, тренерам, их воспитанникам. Давайте пожелаем нашим спортсменам — ярких спортивных удач, тренерам — чтобы дети их всегда радовали, а самим играм — только ярких впечатлений! Давайте поблагодарим и хранителей огня, и организаторов игр за то, что нам доверено прикоснуться к истории! Со спортивным праздником, ура! — выступила на открытии забега и.о. мэра Макарова Татьяна Сидорчук.
Макаров встретил участников эстафеты огня морозом, солнцем и умопомрачительным рассветом, который окрасил дома, улицы и море в багровый цвет. Полуторакилометровая дистанция эстафеты прошла по главным улицам города и завершилась широкой финишной прямой по широкой пешеходной улице 50-ти лет Октября, а последние несколько сотен метров вместе с хранителями огня и факелоносцами преодолели воспитанники местных спортшкол, игроки в дворовый хоккей, школьники, дети и их родители.
— Такое ощущение, будто я всю жизнь этого ждал, это эмоции несравнимые ни с чем! Праздник для нашего города, для всех людей, огромное событие, мы молодцы, что сделали это! — не сдерживает радости тренер по хоккею Дмитрий Чекин.— Макаров — это город герой, это спортивный город, и это тот город, который хочет завоевывать первые места во всех соревнованиях!
После завершения эстафеты состоялась традиционная церемония передачи символов игр — факела и миниатюры с символами спортивного состязания — оленем Юной, сивучем Нышем и лисой Лыжулей. Они будут размещены в музее Макарова, где посмотреть на них и прикоснуться к реликвиям «Детей Азии» сможет любой желающий.
Теперь команде хранителей огня предстоит совершить рывок на запад — за три дня им предстоит провести два этапа эстафеты символа игр. Они состоятся в Углегорске и Томари.
Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:01 24 Января УФСБ области: Эвакуация в школах Южно-Сахалинска — не учения
11:50 24 Января Всероссийский театральный марафон стартовал на Сахалине
14:09 24 Января Около 250 пловцов вышли на старт первенства Сахалинской области
- 10:11 24 Января Вторая смена в девятнадцати школах Южно-Сахалинска отменена
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
18:03 28 Декабря Специалисты Южно-Сахалинска поздравили с Новым годом воспитанников спецшколы в Костромском
Выбор редакции
- 18:01 Сегодня Встреча с населением прошла в Яблочном
- 17:15 Сегодня Вероника Мазалова из Холмска включена в состав юношеской сборной команды России по тяжелой атлетике
- 14:05 Сегодня В детской школе искусств «Этнос» прошел конкурс ансамблей народных инструментов
- 13:52 Сегодня Огонь «Детей Азии» в Углегорске прокатился на БелАЗе и побывал на хоккейном матче
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?