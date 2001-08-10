Сахалинские сноубордисты завоевали четыре медали этапа Кубка России
В Миассе завершился II этап Кубка России по сноуборду в акробатических дисциплинах. На базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» в дисциплинах биг-эйр, слоуп-стайл и хаф-пайп состязались 52 райдера из девяти регионов страны, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В «Солнечной долине» был протестирован новый формат соревнований, при котором квалификация и финалы проходили в разные дни. По словам организаторов, такая схема позволяет спортсменам в решающих стартах показать программу с меньшим количеством ошибок.
- Это удобнее для сноубордистов, так как они успевают восстановится перед финалом и продемонстрировать все свое мастерство, - пояснила главный судья этапа Наталья Лапшина.
Островные спортсменки в этапе не участвовали. А вот мужчинам четыре раза удалось подняться на подиум. В их активе по две золотые и две бронзовые медали.
В слоуп-стайле первенствовал Юрий Чемодуров. Третью сумму баллов набрал Вадим Бобрышев. В биг-эйре Вадим Бобрышев завоевал еще одну бронзовую награду, а первенствовал здесь Вячеслав Эгле.
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