Традиционные состязания по хоккею по хоккею в валенках состоялись сегодня в Томари. Спортивные баталии на городской площади прошли между детскими садами районного центра. По итогам трех упорных матчей победила команда "Малышок", защищавшая честь детского сада №3.

Первыми на импровизированный хоккейный корт вышли мамы, воспитанников дошкольных учреждений. Именно этот матч выдался самым яростным и результативным. В основное время, встреча закончилась вничью 2-2. По буллитам победили представительницы "Убойной силы".

Следом за мамами прошла игра воспитанников детских садов. Малыши, так и не смогли распечатать ворота друг друга в основное время. По буллитам выиграла команда "Малышок".

Все решалось в третьем матче, между главами семей. Игра прошла под диктовку команды "Убойная сила", то дело они создавали моменты у ворот соперников, но забить не смогли. Зато их оппоненты первый же опасный выход на ворота реализовали и почти сразу получили возможность пробивать буллит. Ошибся игрок команды в зеленых манишках, сыграв рукой. Реализовать пенальти и увеличить разрыв в счете не удалось. Встреча завершилась со счетом 1-0, в пользу "Малышка".

По результатам трех игр кубок по хоккею в валенках достался детскому саду №3. Кроме главного приза, участников наградили грамотами и сладкими призами.