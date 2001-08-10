I зимние игры «Дети Азии» получили патронат Международного олимпийского комитета
I зимние игры «Дети Азии» получили патронат Международного олимпийского комитета. Соответствующее письмо за подписью спортивного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кита Макконнела поступило в оргкомитет игр «Дети Азии». Это открывает возможности для поддержки соревнований на самом высоком уровне, включая использование символики МОК - олимпийских колец на протяжении всего времени подготовки и проведения игр.
По мнению Дмитрия Глушко, президента Международного комитета игр «Дети Азии» патронат МОК - хорошая возможность для спортсменов провести свой первый старт в олимпийском движении.
— В очередной раз «Дети Азии» получили признание и поддержку Международного олимпийского комитета. Игры доказывают, что детские соревнования могут быть популярными и востребованными. Они становятся мощным стимулом для тех, кто только начинает свой путь в спорте, а также для желающих заниматься им профессионально, — отметил Дмитрий Глушко.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что проведение международных игр будут способствовать популяризации здорового образа жизни и развитию туристической отрасли в регионе, сообщили ТИА «Острова» в дирекции игр.
— На Сахалин прибудут представители разных стран, и я надеюсь, они смогут оценить красоту природы, климатические условия и гостеприимство нашего региона. Нигде больше в России вы не увидите горнолыжный спортивно-туристический комплекс в центре города, спортивные объекты международного класса буквально в шаговой доступности. Можно сразу посмотреть несколько соревнований. Вся эти сооружения будут востребованы и принесут практическую пользу жителям области и после игр. Кроме того, благодаря развитой спортивной инфраструктуре Сахалин станет идеальной базой для подготовки сборных команд страны к Олимпиадам в Токио и Пекине, — сказал Валерий Лимаренко.
До старта I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» остается 8 дней. Участниками масштабных соревнований станут 1197 спортсменов из 20 стран. В их числе Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представят команды из Москвы, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Награды будут разыграны в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.
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