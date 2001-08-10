Островные борцы греко-римского стиля завоевали пять медалей первенства ДФО
Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения. Его участниками стали свыше 120 спортсменов из восьми регионов, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта.
– На наше первенство приехали все территории Дальнего Востока, в которых развита греко-римская борьба: это Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, республика Саха (Якутия), Чукотский Автономный округ. В связи с тем, что Забайкальский край стал частью Дальнего Востока, приехали спортсмены и из этого региона, из-за чего повысилась конкуренция. Также у нас появилась еще одна весовая категория – до 120 кг, - сообщил главный судья соревнований Константин Новиков.
Сахалинскую область представляли 15 «греко-римлян», пяти из которых удалось завоевать награды. В активе островитян серебряная и четыре бронзовые медали.
- В весовой категории до 60 кг второе место занял Кирилл Коростылев. Бронзовыми призерами первенства стали Никита Титиевский и Хушбахт Олтмишев (оба – до 55 кг), Роман Бакланов (до 65 кг) и Михаил Гуськов (до 92 кг), - рассказал тренер островной команды Виталий Хон.
По итогам соревнований Кирилл Коростылев завоевал право представлять ДФО на первенстве России, которое пройдет в марте во Владимире. Возможно, что и остальные наши призеры тоже выступят на первенстве страны. Их судьбу решат на тренерском совете.
Отметим, что Кирилл Коростылев – из Анивы (тренер Олег Накагава), Михаил Гуськов – из Охи (тренер Владимир Федосов), Никита Титиевский (тренер Евгений Иванов), Хушбахт Олтмишев (тренер Виталий Хон) и Роман Бакланов (тренер Александр Огарков) - из островной столицы.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:25 29 Января В Поронайске построят новую школу на 800 мест
12:24 29 Января Самые современные в России рельсовые автобусы начнут курсировать по Сахалину
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
13:44 31 Января В Южно-Сахалинске семь школ уже завершили набор в первые классы
20:52 6 Января В Южно-Курильск прибыл огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
Выбор редакции
- 13:55 Вчера В феврале жители Холмского района получат обновленный Единый платежный документ
- 12:49 Вчера Билеты в Сахалинский зоопарк подешевели до 100 рублей
- 11:48 Вчера Сахалинку ожидает наказание за порчу имущества, подлежащего аресту
- 09:56 Вчера Натан, Миша Марвин, Джей Мар и Terry выступят на площадках игр «Дети Азии»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?