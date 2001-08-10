Островные борцы греко-римского стиля завоевали пять медалей первенства ДФО

Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения. Его участниками стали свыше 120 спортсменов из восьми регионов, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта.

– На наше первенство приехали все территории Дальнего Востока, в которых развита греко-римская борьба: это Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, республика Саха (Якутия), Чукотский Автономный округ. В связи с тем, что Забайкальский край стал частью Дальнего Востока, приехали спортсмены и из этого региона, из-за чего повысилась конкуренция. Также у нас появилась еще одна весовая категория – до 120 кг, - сообщил главный судья соревнований Константин Новиков.

Сахалинскую область представляли 15 «греко-римлян», пяти из которых удалось завоевать награды. В активе островитян серебряная и четыре бронзовые медали.

- В весовой категории до 60 кг второе место занял Кирилл Коростылев. Бронзовыми призерами первенства стали Никита Титиевский и Хушбахт Олтмишев (оба – до 55 кг), Роман Бакланов (до 65 кг) и Михаил Гуськов (до 92 кг), - рассказал тренер островной команды Виталий Хон.

По итогам соревнований Кирилл Коростылев завоевал право представлять ДФО на первенстве России, которое пройдет в марте во Владимире. Возможно, что и остальные наши призеры тоже выступят на первенстве страны. Их судьбу решат на тренерском совете.

Отметим, что Кирилл Коростылев – из Анивы (тренер Олег Накагава), Михаил Гуськов – из Охи (тренер Владимир Федосов), Никита Титиевский (тренер Евгений Иванов), Хушбахт Олтмишев (тренер Виталий Хон) и Роман Бакланов (тренер Александр Огарков) - из островной столицы.