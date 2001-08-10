Награды международного шахматного фестиваля «Кубок РГСУ Moscow Open-2019» завоевала сахалинка

В Москве завершился грандиозный шахматный фестиваль «Кубок РГСУ Moscow Open-2019», который проходил уже 15-й год подряд. Ежегодно в нем участвует много элитных шахматистов, а победители определяются в нескольких турнирах: этапы Кубка России среди мужчин и женщин, Кубки РГСУ среди любителей, среди ветеранов, среди слепых и слабовидящих, среди чемпионов школ, Кубок РГСУ по блицу, Кубок национальной студенческой шахматной лиги и Кубок РГСУ по решению задач и этюдов.

В этом году участницей турнира стала Дарья Хохлова, представляющая Сахалинскую область. Она сыграла в личном и командном Кубке Национальной студенческой шахматной лиги.

- Согласно положению, в Кубке национальной студенческой шахматной лиги могут участвовать команды университетов России. В состав команды должны входить два человека – студент и студентка. Итоговые места определялись по сумме очков двух членов команды, - рассказывает Дарья Хохлова.

Дарья была заявлена за команду Юго-Западного государственного университета (г. Курск) вместе с Ильей Деревянченко. Их соперниками были шахматисты из более чем 30 команд.

Первое место занял Уральский государственный горный университет из Екатеринбурга (Алексей Сарана, Полина Шувалова), набравший 16 очков. На втором месте - команда Московского государственного университета (Дольган Нюдлеев, Екатерина Смирнова) – 12,5 очков. Команда Юго-Западного государственного университета также набрала 12,5 очков, но уступила вторую строчку турнирной таблицы по дополнительным показателям. В итоге Дарья Хохлова стала обладательницей бронзовой награды командного турнира.

В личном зачете победу одержала Полина Шувалова из Уральского государственного горного университета, добившаяся 100-процентного результата (9 из 9). К слову, Полина является победительницей первенства мира 2018 года среди девушек (причем, в трех дисциплинах – классические шахматы, быстрые и блиц).

Второе место заняла Дарья Хохлова, набравшая 7 очков. Третий призер - Александра Алиева (РГУФКСМиТ, Москва), в активе которой 6,5 очков.

- Я победила шесть раз, сделала две ничьи и потерпела одно поражение. Победные партии проходили легко, я играла активно. Получала превосходные позиции ещё в дебюте, а по завершении партий была далека от цейтнота. Мне удавалось сбить соперниц с домашней подготовки; у них не получалось сориентироваться и правильно отреагировать на возникшие проблемы.

На закрытии победителям и призёрам были вручены статуэтки с надписью «Moscow Open», оригинальные букеты, состоящие не только из цветов, но и из шахмат, а также небольшие подарки от благотворительного фонда имени Олега Журавского, - подвела итог своего выступления Дарья Хохлова.