В островной столице пройдут этапы Кубка России по сноуборду

С 6 по 9 февраля в Южно-Сахалинске состоятся IV и V этапы Кубка России по сноуборду в акробатических дисциплинах (биг-эйр и слоуп-стайл). Состязания пройдут на ГЛК «Парковая», сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.

- «Биг-эйр» - это один из самых зрелищных видов сноуборда. Спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Выступления сноубордистов оценивают по сложности трюков, динамике, «чистоте» и красоте исполнения, - рассказали в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска.

«Слоуп-стайл», в свою очередь, состоит из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и т. д., расположенных последовательно на всем протяжении трассы.

Ожидается, что участниками состязаний станут несколько десятков спортсменов. Они порадуют зрителей эффектными и рискованными трюками.

Большим подспорьем для участников станет поддержка болельщиков. Приглашаются любители спорта. Вход на соревнования свободный!

Расписание соревнований:

6 февраля (биг-эйр)

10:00 – 11:30 – разминка мужчины.

10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.

12:00 – 12:20 – разминка женщины.

12:30 – 13:15 – квалификация женщины.

13:30 – 14:00 – разминка финала.

14:00 - 15:00 – финалы.

7 февраля (биг-эйр)

10:00 – 11:30 – разминка мужчины.

10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.

12:00 – 12:20 – разминка женщины.

12:30 – 13:15 – квалификация женщины.

13:30 – 14:00 – разминка финала.

14:00 - 15:00 – финалы.

8 февраля (слоуп-стайл)

10:00 – 11:30 – разминка мужчины.

10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.

12:00 – 12:20 – разминка женщины.

12:30 – 13:15 – квалификация женщины.

13:30 – 14:00 – разминка финала.

14:00 - 15:00 – финалы.

9 февраля (слоуп-стайл)

10:00 – 11:30 – разминка мужчины.

10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.

12:00 – 12:20 – разминка женщины.

12:30 – 13:15 – квалификация женщины.

13:30 – 14:00 – разминка финала.

14:00 - 15:00 – финалы.

16:00 – церемония награждения.