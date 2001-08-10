В островной столице пройдут этапы Кубка России по сноуборду
С 6 по 9 февраля в Южно-Сахалинске состоятся IV и V этапы Кубка России по сноуборду в акробатических дисциплинах (биг-эйр и слоуп-стайл). Состязания пройдут на ГЛК «Парковая», сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.
- «Биг-эйр» - это один из самых зрелищных видов сноуборда. Спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Выступления сноубордистов оценивают по сложности трюков, динамике, «чистоте» и красоте исполнения, - рассказали в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска.
«Слоуп-стайл», в свою очередь, состоит из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и т. д., расположенных последовательно на всем протяжении трассы.
Ожидается, что участниками состязаний станут несколько десятков спортсменов. Они порадуют зрителей эффектными и рискованными трюками.
Большим подспорьем для участников станет поддержка болельщиков. Приглашаются любители спорта. Вход на соревнования свободный!
Расписание соревнований:
6 февраля (биг-эйр)
10:00 – 11:30 – разминка мужчины.
10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.
12:00 – 12:20 – разминка женщины.
12:30 – 13:15 – квалификация женщины.
13:30 – 14:00 – разминка финала.
14:00 - 15:00 – финалы.
7 февраля (биг-эйр)
10:00 – 11:30 – разминка мужчины.
10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.
12:00 – 12:20 – разминка женщины.
12:30 – 13:15 – квалификация женщины.
13:30 – 14:00 – разминка финала.
14:00 - 15:00 – финалы.
8 февраля (слоуп-стайл)
10:00 – 11:30 – разминка мужчины.
10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.
12:00 – 12:20 – разминка женщины.
12:30 – 13:15 – квалификация женщины.
13:30 – 14:00 – разминка финала.
14:00 - 15:00 – финалы.
9 февраля (слоуп-стайл)
10:00 – 11:30 – разминка мужчины.
10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.
12:00 – 12:20 – разминка женщины.
12:30 – 13:15 – квалификация женщины.
13:30 – 14:00 – разминка финала.
14:00 - 15:00 – финалы.
16:00 – церемония награждения.
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