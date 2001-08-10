Ушел из жизни сахалинский лыжник Александр Майдуров
На 85 году жизни скончался ветеран спорта, ветеран труда, мастер спорта СССР, неоднократный победитель и призер соревнований по лыжным гонкам, участник международных Кавголовских игр, чемпион СССР на 70 км Александр Иванович Майдуров.
Александр Иванович родился 14 октября 1934 года на севере Сахалина в Кировском районе. Впервые познакомился с лыжным спортом на занятиях в общеобразовательной школе Тымовского.
В возрасте 20 лет проходил службу в армии на Камчатке, в 1956 году начал заниматься велоспортом. Неоднократно принимал участие в соревнованиях по велоспорту, становился победителем областных и зональных соревнований. В 1959 году начал заниматься лыжным гонками. С 1960 года занимался под руководством тренера-преподавателя Владимира Федоровича Шевцова. В 1960 году стал абсолютным чемпионом по итогам соревнований на приз "Дружба" в Тымовском районе, утвержденный президентом Финляндии Урха Калево Кекконен.
В 1961 году выполнил норматив мастера спорта СССР на зональных соревнованиях Сибири и Дальнего Востока в Хабаровске. Данное звание Александр подтверждал более 30 раз. С 1962 года участвовал в марафоне на приз газеты "Советский Сахалин" на дистанции 50 км.
Результаты постоянно прогрессировали, и в 1965 году Александр Иванович был включен в состав сборной центрального совета общества "Спартак". На первенстве СССР на дистанции 50 км он занял 5 место, а в командном зачете — третье место, став призером СССР.
Александр Иванович был кандидатом в сборную СССР на участие в Олимпийских играх в Саппоро-1972. В 70-х годах работал тренером в обществе "Урожай".
После ухода на пенсию Александр Иванович принимал участие в Сахалинском международном лыжном марафоне памяти Игоря Фархутинова.
О дате и месте прощания будет сообщено позже, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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