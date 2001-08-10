Тихоокеанское
информационное агентство
6 Февраля 2019
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16:45, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Зрителям игр «Дети Азии» напоминают о бесплатных парковках около спортивных объектов

Жителям и гостям Южно-Сахалинска в преддверии I Международных зимних игр «Дети Азии» напоминают о бесплатных местах для парковки личного автотранспорта.

Как стало известно ТИА «Острова», соревнования одновременно будут проводиться на нескольких спортивных объектах: на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух», во Дворце спорта «Кристалл», в ледовом комплексе «Арена Сити», на лыжебиатлонном комплексе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, на трамплинном комплексе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду «Гора Парковая» и на стадионе «Спартак».

Ввиду того, что не все вышеуказанные объекты имеют собственные парковки, администрация областного центра напоминает о возможности оставлять личные автомобили на следующих бесплатных стоянках вблизи мест проведения мероприятий программы Игр:

  • на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина:
  •             - ул. Детская, напротив гостиницы «Мега Палас» - 55 машиномест, ежедневно, с 09.00 до 21.00;
  •             - в районе пересечения ул. Детской, Венской и пер. Алтайского (ориентир - кафе «Старый друг») - 54 машиноместа, круглосуточно;
  • с восточной и западной стороны пл. Славы на ул. Горького - от старой дороги на СТК «Горный воздух» до пер. Алтайского;
  • на ул. Детской - северная сторона ул. Венской (в районе гостиницы «Санта Ризот Отель»);
  • карман напротив здания Дальневосточного геологического института (ул. Горького, 25).

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