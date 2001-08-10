Зрителям игр «Дети Азии» напоминают о бесплатных парковках около спортивных объектов

Жителям и гостям Южно-Сахалинска в преддверии I Международных зимних игр «Дети Азии» напоминают о бесплатных местах для парковки личного автотранспорта.

Как стало известно ТИА «Острова», соревнования одновременно будут проводиться на нескольких спортивных объектах: на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух», во Дворце спорта «Кристалл», в ледовом комплексе «Арена Сити», на лыжебиатлонном комплексе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, на трамплинном комплексе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду «Гора Парковая» и на стадионе «Спартак».

Ввиду того, что не все вышеуказанные объекты имеют собственные парковки, администрация областного центра напоминает о возможности оставлять личные автомобили на следующих бесплатных стоянках вблизи мест проведения мероприятий программы Игр: