Сахалин готов к старту международных игр «Дети Азии»

Объекты спортивной и гостиничной инфраструктуры Южно-Сахалинска прошли необходимые проверки и получили высокую оценку российских и международных экспертов. Об этом сообщили сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и проведению I зимних Международных игр «Дети Азии», которое провел глава региона Валерий Лимаренко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Накануне врио губернатора посетил объекты, где будут соревноваться спортсмены. Состязания пройдут на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух», горе «Парковая», лыже-биатлонном и трамплинном комплексах, во дворце спорта «Кристалл» и в ледовом комплексе «Арена Сити».

Все площадки оснащены необходимым оборудованием. Приобретены и установлены современные системы видеосудейства, хронометража, информационные экраны. Для оснежения горы приземления на трамплинном комплексе закуплены снеговые пушки.

– Остаются считанные дни до начала большого спортивного праздника. Это самое ответственное время, когда нужно проработать все возможные непредвиденные ситуации. Оперативные совещания по вопросам подготовки и проведения игр будут проходить дважды в день, чтобы все возможные проблемные моменты устранялись до следующей планерки, – отметил Валерий Лимаренко.

Как сообщила министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко, на сегодняшний день для размещения и питания участников «Детей Азии» задействовано 45 объектов. Все они проверены Роспотребнадзором. Обслуживающий персонал прошел медицинский осмотр и вакцинацию.

– На объектах питания организован общественный контроль со стороны специалистов Ассоциации кулинаров и рестораторов. Меню сбалансировано по калорийности, белкам, жирам и углеводам, что подходит для рациона спортсменов. Для отдельных команд, исходя из пожеланий атташе делегаций, в меню при необходимости будут внесены корректировки – по видам мяса и иным ингредиентам, – рассказала Инна Павленко.

Всего в мероприятии примут участие 1195 спортсменов и представителей команд из 20 стран. Сахалинскую сборную представят 105 атлетов. Решать судьбу медалей будут более 450 квалифицированных судей.

Борьба за награды развернется уже 9 февраля – в хоккее, шорт-треке и лыжных гонках. Завершатся международные состязания 16 февраля командными соревнованиями по горнолыжному спорту, биатлонными эстафетами, а также полуфинальной и финальной встречами хоккеистов.

Напомним, I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» будут проходить в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля 2019 года. Программа соревнований включает восемь дисциплин: горные лыжи, фигурное катание, хоккей, шорт-трек, сноуборд, лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина. Ожидается, что болельщиками на спортивных объектах станут свыше 20 тысяч зрителей, а с учетом телевизионных трансляций состязания увидят несколько миллионов человек.