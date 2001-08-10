Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2019
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09:43, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы отправятся на Первенство Европы по каратэ WKF

Сахалинцы отправятся на Первенство Европы по каратэ WKF

В Парамоново Московской области завершился заключительный этап подготовки спортивной сборной команды России по каратэ к первенству Европы в Дании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. 

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области Константин Коковуров (тренеры Анастасия Ким и Леонид Ким) и Евгений Сон (тренеры Расул Керимов и Леонид Ким) успешно прошли все контрольные испытания в рамках заключительного тренировочного мероприятия по подготовке к первенству Европы.

Там же приняли участие члены сборной команды России по каратэ Жанна Костюшкина и Ли Ен Бок.

С 6 по 12 февраля сахалинские спортсмены в составе сборной команды России отправятся в город Ольборг (Дания), где будут защищать честь страны на самых крупнейших и престижных молодежных европейских соревнованиях.

Пожелаем ребятам победы и достойных поединков.

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