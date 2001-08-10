Открытое первенство Холмского района по каратэ прошло на Сахалине
Сахалинские каратисты провели первые муниципальные соревнования этого года. Открытое первенство Холмского городского округа прошло в местом физкультурно-оздоровительном центре им. Мамыкина. За медали традиционных соревнований боролись более 250 спортсменов из Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На церемонии открытия президент сахалинской федерации каратэ Леонид Ким вспомнил об успехах 2018 года, который стал рекордным для федерации не только по количеству медалей, но по числу спортсменов попавших в сборную команду России. Он отметил успехи холмских бойцов Анастасии Рязановой, Кирилла Сек, Никиты Большакова, Станислава Тян – ребят, которые из года в год полоняют копилку области наградами.
По итогу первенства в общекомандном медальном зачете холмская команда заняла второе место с результатом 10 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых медалей. Обошли их спортсмены из областной столицы, на счету которых 24 золотых, 24 серебряных и 38 бронзовых медали, на третьей строчке воспитанники невельской школы каратэ.
Победителями в своих возрастных и весовых категориях в дисциплине ката стали: Валерия Дьякова, Максим Филочкин, Варвара Френзюк, Кирилл Сек, Цветушкина Анна, Даниил Никишин, Анна Миранкова, Гвон Де Ен, Эллина Шутова, Кирилл Пак, Ирина Таджибаева, Артем Воротынов.
В дисциплине кумитэ победу одержали: Валерия Дьякова, Валерия Чернышева, Егор Цапов, Максим Пе, Варвара Френзюк, Анастасия Аксенова, Георгий Пак, Кирилл Сек, Анастасия Рязанова, Иван Новиков, Никита Большаков, Сон Чен Су, Дарья Галкина, Мухаматжонов Аббос, Станислав Тян, Владислав Жучков, Эллина Шутова, Медина Токторбаева, Кирилл Пак, Андрей Масленков, Сафина Сулейманова, Виктория То, Святослав Попов, Максим Мышев.
С 9 по 10 февраля сахалинские каратисты снова сразятся на татами в рамках региональных соревнований, посвящённых Дню защитника Отечества, которые пройдут в Южно-Сахалинске.
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