Сахалинские сноубордисты первенствовали в биг-эйре на этапе Кубка России
В Южно-Сахалинске стартовали состязания сноубордистов в рамках IV и V этапов Кубка России. На горе Парковая можно увидеть рисковые трюки райдеров в дисциплинах «биг-эйр» и «слоуп-стайл». Об этом сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Начались соревнования с «биг-эйра». В этой акробатической дисциплине сноубордисты совершают прыжки с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Беспристрастные судьи не только любуются каскадом пируэтов, но и оценивают динамику, чистоту и красоту исполнения.
В финале лучшую амплитуду и сложность прыжков показал южносахалинец Сергей Ягнич. Вторая сумма баллов у Константина Еркаева из Башкортостана. Третий призер - Вячеслав Эгле (Южно-Сахалинск). К слову, Еркаев был медалистом этапа Кубка России в 2015 году, когда эти состязания впервые проводились в островной столице.
В женских состязаниях ситуация повторилась. В активе островитянок золото (Елена Костенко) и бронза (Юлия Андреева). Серебро увезет с собой Марина Кокушкина из Новосибирска.
Правда, сделать это ей предстоит только через несколько дней. 7 февраля сноубордисты вновь будут состязаться в биг-эйре, а на 8 и 9 февраля намечен слоуп-стайл.
- У нас участвует вся сборная: юниорский и старший состав. Конечно, основные надежды на лидеров сборной, которые сейчас являются лидерами общего зачета Кубка России, - говорит главный судья Кубка России, старший тренер сборной команды Сахалинской области Павел Власенко.
Расписание соревнований:
7 февраля (биг-эйр)
10:00 – 11:30 – разминка мужчины.
10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.
12:00 – 12:20 – разминка женщины.
12:30 – 13:15 – квалификация женщины.
13:30 – 14:00 – разминка финала.
14:00 - 15:00 – финалы.
8 февраля (слоуп-стайл)
10:00 – 11:30 – разминка мужчины.
10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.
12:00 – 12:20 – разминка женщины.
12:30 – 13:15 – квалификация женщины.
13:30 – 14:00 – разминка финала.
14:00 - 15:00 – финалы.
09 февраля (слоуп-стайл)
10:00 – 11:30 – разминка мужчины.
10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.
12:00 – 12:20 – разминка женщины.
12:30 – 13:15 – квалификация женщины.
13:30 – 14:00 – разминка финала.
14:00 - 15:00 – финалы.
16:00 – церемония награждения.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:50 Сегодня Сахалинцы получили новые квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов
10:38 Сегодня Движение по нескольким улицам Южно-Сахалинска ограничат во время «Детей Азии»
10:38 Сегодня Открытое первенство Холмского района по каратэ прошло на Сахалине
09:05 Сегодня Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
- 18:01 1 Февраля За нетрезвую езду житель Южно-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела
13:44 31 Января В Южно-Сахалинске семь школ уже завершили набор в первые классы
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
Выбор редакции
- 18:36 Сегодня Молодые семьи Южно-Курильска продолжают получать жилищные сертификаты
- 15:50 Сегодня Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
- 15:45 Сегодня Сахалинская область должна войти в топ-30 регионов страны по инвестиционной привлекательности – Валерий Лимаренко
- 15:34 Сегодня Жители Ключей задали свои вопросы представителям городской администрации
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?