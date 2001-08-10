Сахалинские сноубордисты первенствовали в биг-эйре на этапе Кубка России

В Южно-Сахалинске стартовали состязания сноубордистов в рамках IV и V этапов Кубка России. На горе Парковая можно увидеть рисковые трюки райдеров в дисциплинах «биг-эйр» и «слоуп-стайл». Об этом сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Начались соревнования с «биг-эйра». В этой акробатической дисциплине сноубордисты совершают прыжки с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Беспристрастные судьи не только любуются каскадом пируэтов, но и оценивают динамику, чистоту и красоту исполнения.

В финале лучшую амплитуду и сложность прыжков показал южносахалинец Сергей Ягнич. Вторая сумма баллов у Константина Еркаева из Башкортостана. Третий призер - Вячеслав Эгле (Южно-Сахалинск). К слову, Еркаев был медалистом этапа Кубка России в 2015 году, когда эти состязания впервые проводились в островной столице.

В женских состязаниях ситуация повторилась. В активе островитянок золото (Елена Костенко) и бронза (Юлия Андреева). Серебро увезет с собой Марина Кокушкина из Новосибирска.

Правда, сделать это ей предстоит только через несколько дней. 7 февраля сноубордисты вновь будут состязаться в биг-эйре, а на 8 и 9 февраля намечен слоуп-стайл.

- У нас участвует вся сборная: юниорский и старший состав. Конечно, основные надежды на лидеров сборной, которые сейчас являются лидерами общего зачета Кубка России, - говорит главный судья Кубка России, старший тренер сборной команды Сахалинской области Павел Власенко.

Расписание соревнований:

7 февраля (биг-эйр)

10:00 – 11:30 – разминка мужчины.

10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.

12:00 – 12:20 – разминка женщины.

12:30 – 13:15 – квалификация женщины.

13:30 – 14:00 – разминка финала.

14:00 - 15:00 – финалы.

8 февраля (слоуп-стайл)

10:00 – 11:30 – разминка мужчины.

10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.

12:00 – 12:20 – разминка женщины.

12:30 – 13:15 – квалификация женщины.

13:30 – 14:00 – разминка финала.

14:00 - 15:00 – финалы.

09 февраля (слоуп-стайл)

10:00 – 11:30 – разминка мужчины.

10:45 – 12:00 – квалификация мужчины.

12:00 – 12:20 – разминка женщины.

12:30 – 13:15 – квалификация женщины.

13:30 – 14:00 – разминка финала.

14:00 - 15:00 – финалы.

16:00 – церемония награждения.