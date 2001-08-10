"Белые медведи" из Южно-Курильска одолели шикотанцев

В Южно-Курильске начался муниципальный этап турнира детских дворовых команд по хоккею с шайбой "Спорт против подворотни". 6 февраля на хоккейном корте райцентра состоялся хоккейный матч между командами "Белые медведи" (пгт. Южно-Курильск) и командой острова Шикотан, сообщили ТИА "Острова" в администрации района.

Ребята сыграли со счетом 9:2. Первое место завоевали хокееситы Кунашира. Лучшим защитником признан Владимир Насекин (Южно-Курильск), лучшим вратарем - Иван Берг (о. Шикотан), лучшим нападающим - Николай Лесняк (Южно-Курильск).

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На второй этап - финальные соревнования Сахалинской области, которые пройдут на острове Сахалин с 19 по 22 февраля, поедет команда-победительница.