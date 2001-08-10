Сноубордистка Софья Надыршина завоевала две золотые медали Спартакиады учащихся России

Начался финальный этап IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. В течение февраля и марта пройдут соревнования по 15 видам спорта. В них примут участие 2900 спортсменов, которые разыграют 202 комплекта наград, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В программу Спартакиады вошли биатлон, бобслей (скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей с шайбой и хоккей с мячом.

Первыми на старт вышли сноубордисты. Юноши и девушки не старше 2002 г.р. состязались в г. Миасс (Челябинская область). Они определили сильнейших в параллельном слаломе, параллельном слаломе-гиганте и сноуборд-кроссе.

Две золотые медали завоевала воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Софья Надыршина. Она первенствовала в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

У юношей в параллельном слаломе Артем Жмурко занял восьмое место, а в параллельном слаломе-гиганте - седьмое, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Антон Белоусов замкнул ТОП-10 сильнейших в параллельном слаломе.