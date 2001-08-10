Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2019
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Зрителей церемонии открытия игр «Дети Азии» обеспечат подушками и пледами

Зрителей церемонии открытия игр «Дети Азии» обеспечат подушками и пледами

Зрителей церемонии открытия I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» обеспечат пледами, подушками и горячим сладким чаем.

Как сообщили ТИА «Острова» в дирекции игр, тёплые принадлежности будут ждать жителей и гостей островного региона на сиденьях стадиона «Спартак», где состоится крупномасштабное событие. Чтобы никто из зрителей не замерз во время проведения мероприятия, организаторы подготовили для них 5 000 пледов и 3,5 тысячи подушек.

Церемония открытия игр пройдёт 9 февраля в 18:00 на стадионе «Спартак».

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