Сахалинцы поддержали команду из Кувейта на хоккейном матче против островитян
Хоккейная команда сахалинцев в рамках игр «Дети Азии» вышли на лед против команды из Кувейта. С самого начала было понятно, что хоккеисты из жаркой страны не смогут одолеть соперника. Последние матчи показали, что пока спортсмены только начинают свой путь, рассказали ТИА «Острова» в оргкомитете игр.
В этот раз сборной Кувейта также не удалось распечатать ворота соперника. Однако счет был не таким большим, как в предыдущих матчевых встречах. Сахалинцы проявили уважение к команде и не стали показывать свое превосходство. Матч закончился со счетом 28:0 в пользу островных хоккеистов.
- Наша сборная только три недели назад встала на коньки, поэтому для нас это первый опыт участия в зимних международных соревнованиях, - делится тренер сборной Кувейта по хоккею Боджан Цидаревич. - Но мы планируем развивать зимние виды спорта у нас на родине в дальнейшем.
Кувейтские спортсмены после двух поражений не хотели выходить на лед против островной команды. Только благодаря поддержке сахалинцев спортсмены решили надеть коньки, форму и продолжить борьбу.
- Это замечательно, то сахалинцы с таким теплом отнеслись к нашей команде. Ваша поддержка очень важна нашим юным спортсменам, ведь именно благодаря ей у них есть стимул развиваться дальше, - рассказывает Боджан Цидаревич.
Напомним, волонтеры и жители Южно-Сахалинска устроили флэшмоб, суть которого заключалась в том, чтобы прийти на матч с плакатами на которых написано #GoKuwait! и поддерживать игроков команды бурными овациями весь матч.
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