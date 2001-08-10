Сахалинцев просят заблаговременно приходить на закрытие игр «Дети Азии»
Уже 16 февраля завершатся I зимние международные спортивные игры «Дети Азии». В заключительный день турнира будут разыграны медали в трех видах спорта.
В 10:00 в «Арена-Сити» начнется матч за бронзовые медали хоккейных состязаний. Здесь же в 14:00 состоится игра за первое место, напомнили ТИА "Острова" организаторы.
На СТК «Горный воздух» с 11:00 до 13:00 пройдут командные соревнования по горнолыжному спорту. В составе каждой команды будут выступать по два юноши и две девушки.
«Эстафетой дружбы» завершится программа соревнований по биатлону на ЛБК «Триумф». С 11:00 до 12:30 самых быстрых определят девушки, с 13:00 до 15:00 – юноши. Каждая эстафетная дружина состоит из двух человек, представлявших разные команды. Девушки побегут 4,5 километра, юноши – 6 км.
Культурная программа начнется в 14:00 перед зданием Правительства Сахалинской области. Цикл различных мероприятий продлится до 18:00. В 19:00 начнется онлайн-трансляция церемонии закрытия I Зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ее можно посмотреть на сайте Игр sakhalin2019.org, в эфире официального бродкастера Игр телекомпании «ОТВ».
Сама церемония будет проходить на стадионе «Спартак» в 19:00. Организаторы просят приходить заранее, чтобы было время занять свое место на трибунах стадиона. Учитывая минусовые температуры - тепло одеться, взять с собой термос и плед.
Обращаем ваше внимание, что ОАУ «СТК «Горный воздух» 16 февраля 2019 года будет работать с 09:00 до 17:00 в связи с подготовкой к закрытию I Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», а также обеспечением общественного порядка и в целях безопасности жителей и гостей комплекса. Парковка на площадках возле входной группы "Горного воздуха" в этот день осуществляться не будет. Организаторы просят учесть это при поиске места для стоянки автомобиля.
Организаторы отмечают, что продажа билетов на церемонию закрытия игр «Дети Азии» еще продолжается. В наличии имеются места в фан-зону. Стоимость билетов - 500 рублей. Продажи ведутся онлайн.
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