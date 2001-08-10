Эстафету дружбы пробежали участники игр «Дети Азии»
Эстафетой дружбы завершились состязания по лыжным гонкам игр «Дети Азии». На старт вышли больше ста спортсменов. Они соревновались в смешанных командах. В каждой из них оказались представители разных сборных, сообщили ТИА "Острова" в оргкомитете.
Жительница Непала Иша Таманг бежала эстафету вместе с лыжницами из Сибирского и Уральского федеральных округов. Для нее эта гонка оказалась очень сложной, ведь девушка встала на лыжи всего полтора месяца назад, когда вместе с командой прилетела на Сахалин.
- Мы были очень дружны с девочками. Я выложилась по максимуму. «Дети Азии» для меня - бесценный опыт и удовольствие, это золотая возможность для нас, жителей Непала, познакомиться с зимними видами спорта, - поделилась спортсменка.
Команды бежали 3 этапа. Девушки преодолевали по 3 км каждая, а юноши - по 5 км. Группы формировали с помощью жеребьевки, которую провели за день до соревнований. Всего в гонке поучаствовало 39 команд: 20 групп юношей и 19 групп девушек.
- Из разных стран и территорий дети объединились. Результат непредсказуемый, невозможно определить кто победит или будет в аутсайдерах. Но главное, что дети подружатся и где-то еще встретятся. Им это будет полезно, - отметил главный судья соревнований по лыжным гонкам игр «Дети Азии» Дамир Ишкинин.
По итогам гонки первое место завоевала команда спортсменов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Сахалинской области (Полина Милузова, Дарья Морозова, Анна Карпец).
Вторыми пришли лыжницы из сборных Казахстана, Сахалинской области и Сибирского федерального округа (Валерия смолич, Ксения Шевчук, Мария Коломиец).
Бронзу соревнований получили атлеты из сборных Казахстана, Москвы и Якутии (Айша Ракишева, Мария Лямина, Анастасия Ткаченко).
- Эти соревнования отличаются от предыдущих гонок. Все уже подустали, причем и морально и физически, да и ответственность не такая большая. Но мы все равно стараемся, - поделилась обладательница двух золотых медалей игр «Дети Азии» Анна Кожинова.
Среди юношей призовые места распределились следующим образом:
Первое место получили спортсмены из сборных Сахалинской области, Казахстана и Уральского федерального округа (Степан Хомик, Батыржан Демеужан, Кирилл Конышев).
Серебро оказалось в руках атлетов из Якутии, Казахстана и Кореи (Илья Заворотных, Ильяс Исабек, Сангмин Жеон).
А бронзу завоевала команда лыжников из Дальневосточного и Уральского федеральных округов, а также Якутии (Леонид Михалев, Дмитрий Иванов, Владислав Парфенов).
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
- 16:49 11 Февраля Трое жителей Невельска до смерти запинали должника
18:08 13 Февраля Старшеклассницы Южно-Сахалинска преобразятся к выпускному балу
- 16:34 13 Февраля Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Выбор редакции
- 15:12 Вчера Корсаковские депутаты фракции «Единая Россия» решают проблемы жителей
- 13:20 Вчера 16 февраля в Южно-Сахалинске на время спортивных мероприятий ограничат движение транспорта
- 09:40 Вчера Главный пристав Сахалинской области встретится с жителями Холмского района
- 17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?