Эстафету дружбы пробежали участники игр «Дети Азии»

Эстафетой дружбы завершились состязания по лыжным гонкам игр «Дети Азии». На старт вышли больше ста спортсменов. Они соревновались в смешанных командах. В каждой из них оказались представители разных сборных, сообщили ТИА "Острова" в оргкомитете.

Жительница Непала Иша Таманг бежала эстафету вместе с лыжницами из Сибирского и Уральского федеральных округов. Для нее эта гонка оказалась очень сложной, ведь девушка встала на лыжи всего полтора месяца назад, когда вместе с командой прилетела на Сахалин.

- Мы были очень дружны с девочками. Я выложилась по максимуму. «Дети Азии» для меня - бесценный опыт и удовольствие, это золотая возможность для нас, жителей Непала, познакомиться с зимними видами спорта, - поделилась спортсменка.

Команды бежали 3 этапа. Девушки преодолевали по 3 км каждая, а юноши - по 5 км. Группы формировали с помощью жеребьевки, которую провели за день до соревнований. Всего в гонке поучаствовало 39 команд: 20 групп юношей и 19 групп девушек.

- Из разных стран и территорий дети объединились. Результат непредсказуемый, невозможно определить кто победит или будет в аутсайдерах. Но главное, что дети подружатся и где-то еще встретятся. Им это будет полезно, - отметил главный судья соревнований по лыжным гонкам игр «Дети Азии» Дамир Ишкинин.

По итогам гонки первое место завоевала команда спортсменов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Сахалинской области (Полина Милузова, Дарья Морозова, Анна Карпец).

Вторыми пришли лыжницы из сборных Казахстана, Сахалинской области и Сибирского федерального округа (Валерия смолич, Ксения Шевчук, Мария Коломиец).

Бронзу соревнований получили атлеты из сборных Казахстана, Москвы и Якутии (Айша Ракишева, Мария Лямина, Анастасия Ткаченко).

- Эти соревнования отличаются от предыдущих гонок. Все уже подустали, причем и морально и физически, да и ответственность не такая большая. Но мы все равно стараемся, - поделилась обладательница двух золотых медалей игр «Дети Азии» Анна Кожинова.

Среди юношей призовые места распределились следующим образом:

Первое место получили спортсмены из сборных Сахалинской области, Казахстана и Уральского федерального округа (Степан Хомик, Батыржан Демеужан, Кирилл Конышев).

Серебро оказалось в руках атлетов из Якутии, Казахстана и Кореи (Илья Заворотных, Ильяс Исабек, Сангмин Жеон).

А бронзу завоевала команда лыжников из Дальневосточного и Уральского федеральных округов, а также Якутии (Леонид Михалев, Дмитрий Иванов, Владислав Парфенов).