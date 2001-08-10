Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2019
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17:37, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Эстафету дружбы пробежали участники игр «Дети Азии»

Эстафету дружбы пробежали участники игр «Дети Азии»

Эстафетой дружбы завершились состязания по лыжным гонкам игр «Дети Азии». На старт вышли больше ста спортсменов. Они соревновались в смешанных командах. В каждой из них оказались представители разных сборных, сообщили ТИА "Острова" в оргкомитете.

Жительница Непала Иша Таманг бежала эстафету вместе с лыжницами из Сибирского и Уральского федеральных округов. Для нее эта гонка оказалась очень сложной, ведь девушка встала на лыжи всего полтора месяца назад, когда вместе с командой прилетела на Сахалин.

- Мы были очень дружны с девочками. Я выложилась по максимуму. «Дети Азии» для меня - бесценный опыт и удовольствие, это золотая возможность для нас, жителей Непала, познакомиться с зимними видами спорта, - поделилась спортсменка.

Команды бежали 3 этапа. Девушки преодолевали по 3 км каждая, а юноши - по 5 км. Группы формировали с помощью жеребьевки, которую провели за день до соревнований. Всего в гонке поучаствовало 39 команд: 20 групп юношей и 19 групп девушек.

- Из разных стран и территорий дети объединились. Результат непредсказуемый, невозможно определить кто победит или будет в аутсайдерах. Но главное, что дети подружатся и где-то еще встретятся. Им это будет полезно, - отметил главный судья соревнований по лыжным гонкам игр «Дети Азии» Дамир Ишкинин.

По итогам гонки первое место завоевала команда спортсменов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Сахалинской области (Полина Милузова, Дарья Морозова, Анна Карпец). 

Вторыми пришли лыжницы из сборных Казахстана, Сахалинской области и Сибирского федерального округа (Валерия смолич, Ксения Шевчук, Мария Коломиец).

Бронзу соревнований получили атлеты из сборных Казахстана, Москвы и Якутии (Айша Ракишева, Мария Лямина, Анастасия Ткаченко).

- Эти соревнования отличаются от предыдущих гонок. Все уже подустали, причем и морально и физически, да и ответственность не такая большая. Но мы все равно стараемся, - поделилась обладательница двух золотых медалей игр «Дети Азии» Анна Кожинова.

Среди юношей призовые места распределились следующим образом:

Первое место получили спортсмены из сборных Сахалинской области, Казахстана и Уральского федерального округа (Степан Хомик, Батыржан Демеужан, Кирилл Конышев).

Серебро оказалось в руках атлетов из Якутии, Казахстана и Кореи (Илья Заворотных, Ильяс Исабек, Сангмин Жеон).

А бронзу завоевала команда лыжников из Дальневосточного и Уральского федеральных округов, а также Якутии (Леонид Михалев, Дмитрий Иванов, Владислав Парфенов).

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