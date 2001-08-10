Шесть команд приняли участие в волейбольном турнире в честь Дня защитника Отечества
В Южно-Сахалинске состоялся волейбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Игры прошли в спортивном зале СОШ № 6, а участниками состязаний стали мальчики 2007-2009 г.р., сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На медали претендовали шесть команд. Это сборные Анивы и Корсакова, а также четыре представителя островной столицы: «Динамо», «Динамо-2», «СШ по волейболу», «СШ по волейболу» (сборная).
Со старта всю серьезность своих намерений продемонстрировали волейболисты команды «Динамо». Подопечные тренера Андрея Барановского уверенно подавали и принимали мяч, умело комбинировали и наносили мощные удары. В итоге они не проиграли соперникам ни одной партии и заслуженно заняли первое место.
Отсутствие интриги в борьбе за главный приз с лихвой компенсировалось остротой соперничества за два остальных комплекта наград.
Сразу три команды набрали одинаковое количество очков (по 8). Они выиграли по три матча, а проиграли по два.
При этом Анива нанесла поражение сборной «СШ по волейболу», но проиграла Корсакову. А Корсаков, в свою очередь, переиграл волейболистов сборной команды спортивной школы.
Судейской коллегии пришлось считать дополнительные показатели, чтобы расставить всех по местам. «Цифры» вывели на второе место Аниву. Призовую тройку замкнула сборная команда «СШ по волейболу».
На последующих местах:
- Корсаков.
- «Динамо-2».
- «СШ по волейболу».
На церемонии закрытия победитель и призеры получили заслуженные награды. Не остались без внимания и лучшие игроки турнира. Ими были признаны Максим Чернецкий и Ярослав Лукин.
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