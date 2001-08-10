Паралимпийцы выступят на соревнованиях в Южно-Сахалинске

Чемпионаты по горнолыжному спорту и сноуборду лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоятся в областном центре. На склонах посоревнуются около 50 параспортсменов, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта.

С 20 по 23 февраля на склонах СТК «Горный воздух» выступят представители Камчатского, Пермского краев, Ханты-Мансийска, Москвы, Московской и Сахалинской областей, а также Красноярска и Томска.

- Это ежегодные соревнования, проходят уже третий раз подряд. Снова к нам приедут спортсмены из сборной России, которые представляют страну на параолимпийских играх, - отметила специалист Министерства спорта, туризма и молодежной политики Юлия Святая. (не пишем о)

Спортсмены выступят в дисциплинах слалом, слалом-гигант, супер-гигант, супер-комбинация(горные лыжи), бэнкет-слалом, сноуборд-кросс (парасноуборд). Расписание состязаний опубликовано на сайте Министерства спорта, туризма и молодежной политики в разделе «Анонсы».

Открытие соревнований состоится 20 февраля на средней площадке СТК «Горный Воздух». Начало церемонии в 10:00.