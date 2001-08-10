Тихоокеанское
информационное агентство
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15:15, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

На южных Курилах прошла военно-спортивная игра "Зарничка"

На южных Курилах прошла военно-спортивная игра

В Южно-Курильском районе в школах продолжается месячник военно-патриотического воспитания. На острове Кунашир прошла военно-спортивная игра "Зарничка" среди учащихся 3-4 классов.

Игра состояла из двух этапов: смотр песни и строя и прохождение станций-заданий, где команды показали свои знания. Дети отвечали на вопросы об истории родного острова, соревновались в различных спортивных эстафетах, демонстрировали навыки начальной военной подготовки.

Членами жюри были сотрудники южно-курильского спасательного отряда  МЧС, военнослужащие п. Лагунное и п. Горячий Пляж. Они вместе с ветеранами  труда и членами общественной организации "Дети войны" и определили победителей - команду 4 "А" класса "Пионеры", занявшую 1 место. Их соперники - команда "Спецназ" 4 "Б" класса заняла 2 место и команда "Щит и меч" 3 "В" класса завоевала 3 место.  А  учащаяся 4 класса Аня Головко по решению жюри была признана лучшим командиром.

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